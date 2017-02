정기고X엑소 찬열, 달달 듀엣송으로 중국까지 녹였다

[OSEN=김은애 기자]정기고와 엑소 찬열이 함께한 듀엣송 '렛 미 러뷰(let me love you)'의 중국 반응이 심상치 않다.

정기고의 소속사 스타쉽엔터테인먼트는 "지난 23일 공개된 정기고 X 찬열의 '렛 미 러뷰(let me love you)가 발매 직후 국내 음원차트 정상에 오른데 이어, 중국 최대 음악사이트인 QQ뮤직 25일자 차트에서 2위와 웨이보 뮤직 차트에서 4위에 오르며 막강한 영향력을 입증했다. 특히 웨이보 뮤직차트에서는 30위권에 유일하게 오른 K POP 곡으로 더욱 뜻깊은 것 같다. 중국 팬 여러분께 진심으로 감사드리며, 앞으로 더욱 노력하는 모습으로 보답드리겠다." 고 전했다.



정기고 X 찬열의 콜라보레이션 싱글인 '렛 미 러뷰(let me love you)'는 정기고, 브라더수, 에이브가 공동으로 프로듀싱한 곡으로 사랑하는 사람에게 보내는 사랑 고백이 담겨있다. 듣기만 해도 포근한 느낌이 퍼지는 멜로디 라인에 입혀진 특히 "이제 살짝 고개만 끄덕이면 된다"는 내용 등, 음악 전반을 감싼 달콤한 내용의 가사가 정기고와 찬열의 목소리로 전해지면서 연애 세포를 자극하기에 부족함이 없고, '로맨틱 보컬' 로 유명한 정기고의 로맨틱함과 달콤하면서도 감성적인 찬열의 매력이 어우러지며 귀를 사로잡는다. 두 남자의 다른 보이스톤이 시너지 효과를 노리는 콜라보레이션의 장점을 두루 보여주고 있다는 평을 받고 있다.



찬열은 엑소 멤버로서 글로벌한 인기를 누리고 있음은 물론, 최근 펀치와 함께한 도깨비의 첫 번째 OST '스테이 위드 미(Stay With Me)'로 차트를 점령하며 음원 최강자로 등극했다. 정기고는 씨스타 '소유'와의 듀엣곡 '썸'으로 SBS 가요대전 음원상, 제 4회 가온 차트 K-POP 어워드 올해의 가수상 2월 음원부분, 올해의 롱런 음악상, 제 29회 음원부분 본상 등을 거머쥐며 스타덤에 올랐다.



한편, 정기고,찬열의 콜라보레이션 싱글 '렛 미 러뷰'(Let me love you)'는 지난 23일 자정 공개 이후 한 중 음원차트 정상을 차지하며 뜨거운 반응을 얻고 있다.