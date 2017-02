7년 만에 TV에 광고한 뉴욕타임스, 트럼프의 반응은

뉴욕타임스가 7년 만에 TV광고를 냈다. 트럼프 대통령을 겨냥한 듯한 이 광고는 미국 아카데미 시상식 중계방송 사이에 전파를 탔다.





26일(현지 시간) 제89회 아카데미 시상식 중계 방송 중에 “진실은 어렵다(The Truth Is Hard)”라는 30초 짜리 광고가 방영됐다.



광고는 30초 동안 ‘진실(Truth)’에 대한 여러 전문가의 의견을 문장과 음성으로 제시했다. 그리고 광고의 끝에는 “진실은 어렵다(The Is Hard)”며 “지금 어느 때보다 진실이 중요하다(the truth is more important now than ever)”라는 메시지가 전달됐다.





뉴욕타임스가 제89회 아카데미 시상식 중계방송 중 '진실은 어렵다'라는 광고를 내보냈다. / Flickr



해당 광고는 뉴욕타임스에서 2010년 이후 7년 만에 내보낸 TV 광고였다. 뉴욕타임스의 관계자는 “뉴스가 얼마나 많은 노력으로 제작되는지를 대중들에게 상기시키기 위해 제작했다”고 밝혔다.



그런데 사전에 뉴욕타임스의 광고에 대한 소식을 들은 트럼프는 자신의 트위터 계정에 “망하고 있는 뉴욕타임스가 드디어 추락하고 있는 자신들의 평판을 위한 광고를 내보낸다(For first time the failing @nytimes will take an ad (a bad one) to help save its failing reputation.)”며 “정확하고 공정하게 보도하도록 노력하라(Try reporting accurately & fairly!)”는 글을 올렸다.





뉴욕타임스 광고가 전파를 타기 전 소식을 접한 트럼프는 자신의 트위터 계정에 이에 대한 글을 올렸다. / 트위터 캡처



뉴욕타임스는 지난해 10월 한 제보자로부터 제보받은 1995년부 터의 트럼프의 납세 기록을 바탕으로 세금 회피 의혹을 제기했다. 이에 분노한 트럼프는 “내가 미국 대통령이 된다면 뉴욕타임스의 언론사 자격을 박탈하겠다”고 으름장을 놓았다.



뿐만 아니라 트럼프는 “뉴욕타임스는 실패했고 신문사들도 망하고 있다”며 “신문사에 기자도 몇 없는데 그들의 능력 또한 형편이 없으므로 언론 자격을 박탈해야 한다”고 밝힌 바 있다.