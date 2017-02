'길거리에서 2시간만에 한국 여성 침대로 데려가는 법' 영상 논란

한 외국 남성이 ‘길거리에서 2시간만에 한국 여성을 침대로 데려가는 법(street to bed in 2 hours with shy korean girl)’이라는 영상을 공개해 논란이 일고 있다.



‘픽업 아티스트’라고 알려진 이 남성은 지난 17일 이 영상을 유튜브에 올렸다. 이 남성은 앞서 일본, 카자흐스탄 등 다른 나라의 여성들을 유혹하는 영상을 올린 바 있다. 이 남성이 소속된 픽업아티스트 그룹은 유튜브 채널 외에 홈페이지도 운영하면서 유료 회원을 모아 ‘데이트 코치’ 강좌를 연다.



공개된 16분 가량의 영상에는 이 남성이 체코에서 만난 2명의 한국 여성을 유혹하는 모습이 몰래카메라 형태로 담겼다. 이 남성은 거리에서 한국 여성에게 다가가 대화를 나누다 키스까지 한다. 영상의 마지막쯤에는 한국 여성이 결국 이 남성의 집까지 가는 장면이 나온다. 또 남성의 집에서 속옷만 입은 채 서 있는 여성의 모습도 있다.





/유튜브 캡쳐



한국 여성의 얼굴은 모자이크 처리됐지만 목소리나 몸매 등은 그대로 노출됐다.



해당 영상은 현재 국내 커뮤니티와 소셜미디어 등 인터넷에서 확산되고 있다.