[Oh!llywood] 비욘세, '브릿어워즈'서 아델 꺾어..'그래미' 아픔 씻었다[종합]

[OSEN=박소영 기자] 영국의 선택은 비욘세였다.

'2017 브릿 어워드'가 22일(현지 시각) 영국 런던 O2 아레나에서 열린 가운데 드레이크와 비욘세가 대상격인 INTERNATIONAL SOLO ARTIST 남녀 부문 트로피를 각각 가져갔다. 아델은 GLOBAL SUCCESS AWARD상을 수상했다.

비욘세는 앞서 열린 그래미 어워드에서 아델에게 밀려 초라한 성적을 거뒀다. 하지만 '올해의 노래', '올해의 앨범', '올해의 레코드'상을 모두 휩쓴 아델이 무대 위에서 트로피를 두 동강 내며 비욘세에게 모든 영광을 돌려 눈물샘을 자극하기도.

이런 가운데 '브릿 어워드'에서는 비욘세가 진가를 인정받아 팬들을 흐뭇하게 하고 있다. 이 외에 BRITISH MALE SOLO ARTIST는 데이비드 보위가 차지해 눈길을 끈다.

다음은 수상자 명단이다.

BRITISH MALE SOLO ARTIST

Craig David

David Bowie – WINNER

Kano

Michael Kiwanuka

Skepta

BRITISH FEMALE SOLO ARTIST

Anohni

Ellie Goulding

Emeli Sandé – WINNER

Lianne La Havas

Nao

BRITISH GROUP

The 1975 – WINNER

Bastille

Biffy Clyro

Little Mix

Radiohead

BRITISH BREAKTHROUGH ACT

Anne-Marie

Blossoms

Rag’n’Bone Man – WINNER

Skepta

Stormzy

BRITISH SINGLE

Alan Walker – Faded

Calum Scott – Dancing On My Own

Calvin Harris feat. Rihanna – This Is What You Came For

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – Rockabye

Coldplay – Hymn For The Weekend

James Arthur – Say You Won’t Let Go

Jonas Blue feat. Dakota – Fast Car

Little Mix – Shout Out To My Ex – WINNER

Tinie Tempah feat. Zara Larsson – Girls Like

Zayn – Pillowtalk

MASTERCARD BRITISH ALBUM OF THE YEAR

The 1975 – I Like It When You Sleep For You Are Beautiful Yet So Unaware Of It

David Bowie – Blackstar – WINNER

Kano – Made In the Manor

Michael Kiwanuka – Love & Hate

Skepta – Konnichiwa

BRITISH ARTIST VIDEO OF THE YEAR

Adele – Send My Love (To Your New Lover)

Calvin Harris feat. Rihanna – This Is What You Came For

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – Rockabye

Coldplay – Hymn For The Weekend

James Arthur – Say You Won’t Let Go

Jonas Blue feat. Dakota – Fast Car

Little Mix feat. Sean Paul – Hair

One Direction – History – WINNER

Tinie Tempah feat. Zara Larsson – Girls Like

Zayn – Pillowtalk

INTERNATIONAL MALE SOLO ARTIST

Bon Iver

Bruno Mars

Drake – WINNER

Leonard Cohen

The Weeknd

INTERNATIONAL FEMALE SOLO ARTIST

Beyoncé – WINNER

Christine and the Queens

Rihanna

Sia

Solange

INTERNATIONAL GROUP

A Tribe Called Quest &nda sh; WINNER

Drake & Future

Kings of Leon

Nick Cave & the Bad Seeds

Twenty One Pilots

GLOBAL SUCCESS AWARD

Adele – WINNER

