방탄소년단, '美빌보드 200' 4연속 진입..다시 쓰는 K팝史

[스포츠조선 박영웅 기자] 그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 메인 음반 차트인 '빌보드 200'에 한국 가수 최초로 4개 음반 연속 진입이라는 쾌거를 이뤘다.

22일(현지시각) 빌보드가 발표한 최신 차트(2017년 3월 4일자)에 따르면 방탄소년단의 새 음반 '유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'은 '빌보드 200' 61위에 진입했다.

이로써 방탄소년단은 지난 2015년 12월 '화양연화 pt.2' 171위, 2016년 5월 '화양연화 영 포에버(Young Forever)' 107위, 10월 '윙스(WINGS)' 26위에 이어 4개 음반 연속으로 '빌보드 200'에 오르는 케이팝(K-POP) 역사상 전무후무한 기록을 세웠다.

뿐만 아니라 '버블링 언더 핫 100' 15위, '소셜 50' 차트 1위, '월드 음반 차트' 1위, '캐나다 음반 차트' 35위, '아티스트 100' 차트 21위 등 다수의 빌보드 차트에 이름을 올렸다.

'월드 디지털 송 차트'에서는 '봄날(Spring Day)' 1위, '낫 투데이(Not Today)' 2위, 'A Supplementary Story : You Never Walk Alone' 3위, 'Outro : Wings'가 4위를 차지하며 새 음반의 신곡 모두를 진입시키는 기염을 토했다.

앞서 빌보드는 방탄소년단이 '버블링 언더 핫 100' 15위에 오른 소식을 먼저 전하며 "방탄소년단의 업적은 케이팝 역사상 전례를 찾아볼 수 없는 대기록"이라고 극찬했다.

'버블링 언더 핫 100' 차트는 빌보드 '핫 100'에 아쉽게 진입하지 못한 25위까지의 순위를 나타낸 차트로, '핫 100' 차트와 동일하게 곡 판매량, 라디오 에어플레이, 스트리밍 데이터를 기반으로 선정한다.

방탄소년단은 23일 엠넷 '엠 카운트다운'을 시작으로 음악 방송 컴백 무대를 이어간다.

