올해 아카데미는 색(色) 다를까?

아카데미 시상식에서 가장 처음 흑인으로서 수상의 영예를 안은 건 영화 '바람과 함께 사라지다(Gone With The Wind, 1939)'의 해티 맥다니엘(Hattie McDaniel)이다. 그는 제 12회 아카데미에서 여우조연상을 수상했다. 버스 내에서 백인과 흑인이 나눠 앉을 정도로 공개적인 인종차별이 있었던 1940년에 흑인이 아카데미에서 상을 받은 것이다. 그녀는 비비안 리(Vivien Leigh)가 연기한 주인공 스칼렛 오하라의 따뜻하고 자상한 유모 역을 맡았는데 주로 흑인을 하인, 악당으로 묘사했던 당시 할리우드 분위기를 봤을 때 자연스러운 배역이었다. 57세 나이로 1952년 세상을 뜬 그녀는 죽기 전 할리우드 최정상급 연예인들이 묻힌 할리우드 기념 공원묘지에 묻히길 원했다. 하지만 흑인이라는 이유로 공원묘지 측에서 거부해 다른 곳에 안장됐다. 1999년 10월 26일이 되어서야 그녀는 할리우드 공원묘지에 누울 수 있었다.

아카데미에서 가장 처음으로 남우주연상을 수상한 배우는 시드니 포이티어(Sidney Poitier)이다. 그는 1964년 '들백합(Ralph Nelson's Lilies Of The Field, 1963)'에서 수녀들과 함께 교회를 짓는 제대 군인 스미스 역을 맡아 제 36회 아카데미 시상식에서 남우주연상을 받았다. 온통 백인 일색이었던 아카데미에서 흑인 최초로 받은 주연상이었다. 영화 속에서 흑인이라는 사실보다 한 인간으로서의 모습에 초점을 맞춰 미국 백인 사회에서 흑인에 대한 이미지가 좋아지는 계기를 만들었다. 그는 이 상을 받고 38년 후 흑인 남녀 배우가 모두 주연상을 차지한 2002년 제74회 아카데미 시상식에서 공로상을 받기도 했다. 이 시상식에서 남우주연상을 수상한 덴젤 워싱턴은 "40년 동안 나는 시드니 포이티어를 뒤쫓아왔다. 오늘밤 마침내 상을 받았다"며 앞선 길을 걸어온 선배에게 존경을 표했다.

