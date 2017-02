NCT드림, '더쇼' 2주 연속 1위..대세 발돋움[종합]

[OSEN=선미경 기자] 그룹 NCT드림이 2주 연속 '더쇼' 1위를 차지했다.

NCT 드림은 21일 오후 방송된 케이블채널 SBS MTV '더쇼'에서 걸그룹 에이프릴과 NCT 127을 제치고 '마지막 첫사랑'으로 1위에 올랐다.

이들은 앞서 지난 14일에도 데뷔 후 처음으로 '더쇼'에서 1위를 기록한 바 있다. 이날 멤버들은 소속사와 팬들에게 감사 인사를 전했다.

'마지막 첫사랑 (My First and Last)'은 캐치한 멜로디가 인상적인 팝 곡으로 멤버 마크가 직접 랩메이킹에 참여 했다.

B.I.G, BP라니아, NCT 127, NCT DREAM, SF9, VAV, Gavy NJ, 드림캐쳐, 마스크, 멜로디데이, 비트윈, 빅플로, 소나무, 신현우, 에이프릴, 왈와리, 일급비밀, 징고, 홍진영 등이 출연해 화려한 무대를 꾸몄다. /seon@osen.co.kr

[사진]이동해 기자 eastsea@osen.co.kr