안희정 '선한 의지', 손혜원 "지옥으로 가는 길은 선의로 포장돼 있다"

대선주자 지지율 2위의 안희정 충남지사의 박근혜 대통령에 대한 발언에 대해 손혜원 더불어민주당 의원이 비판의 메시지를 남겼다.



21일 손 의원은 자신의 SNS에 "지옥으로 가는 길은 선한 의지로 포장돼 있다(The road to the hell is paved with good intentions)"라는 서양의 속담을 인용해 안 지사의 발언에 대해 지적했다.



앞서 안 지사는 지난 19일 부산대에서 열린 ‘즉문즉답’ 행사에서 “(박 대통령이) K스포츠·미르재단도 동계올림픽을 앞두고 대기업의 좋은 후원금을 받아 잘 치르고 싶었던 마음이라고 생각한다”며 “그분들도 선한 의지로 없는 사람과 국민을 위해 좋은 정치를 하려고 했는데 법과 제도를 따르지 않아 뜻대로 되지 않았다”고 발언한 바 있다.



이날 발언은 손 의원 뿐만 아니라 더불어 민주당 내에서도 지나쳤다는 의견이 대다수이다. 문재인 전 대표는 "안 지사의 해명을 믿는다. 다만 안 지사의 말에는 분노가 빠져있다. 불의에 대한 뜨거운 분노가 있어야 정의를 바로 세울 수 있다"고 지적했다. 이재명 성남시장도 "최종적으로는 선을 넘지 않으면 좋겠다"고 에둘러 표현했다.



정청래 전 의원은 자신의 SNS을 통해 "박근혜가 선한 의지는 있었으나 법을 안 지켰다고? 박근혜는 자신이 왕이고 법 위에 군림한 의지다. 약한 의지"라는 글을 남겨 안 지사 의 발언에 대해서 지적했다.



안 지사는 해당 발언에 대해 비유와 반어였다며 " "박 대통령을 비호하거나 두둔하려고 한 말이 아니다. 박 대통령이 좋은 일 하려고 했다고 자꾸 변명을 하니 그 말 그대로 인정하더라도 그건 옳지 않은 일이라고 말한 것이다. 좋은 일을 아무리 한다 하더라도 그 과정의 법과 규칙을 따르지 않으면 잘못됐다는 것"이라고 해명했다.