씨스타 소유 "멋진 몸매는 자신을 사랑하는 것부터 시작" [화보]

[스포츠조선 조윤선 기자] 씨스타 소유가 건강한 아름다움을 뽐냈다.

패션지 '마리끌레르' 3월호는 Yolo (You Only Live once) 적인 삶을 살고 있는 소유의 노하우가 담긴 뷰티팁과 화보를 공개했다.

소유는 피트 되는 화이트 보디 수트에 네이비 니삭스를 매치해 건강하고 탄탄한 바디 실루엣을 가감 없이 드러냈다. 또 내추럴한 헤어스타일에 화이트 니트 톱에 레이스 쇼츠로 자연스러운 아름다움을 과시했다.

소유는 "운동을 항상 우선순위에 두고, 멋진 보디라인은 '자신을 사랑하는 것'에서부터 시작한다"고 말했다. 또 "20대의 노력은 30대에 30대의 노력은 40대에 드러난다고 믿는다"고 덧붙였다.

이 밖에도 소유는 평소 계면 활성제가 들어있지 않은 클렌저로 꼼꼼히 세안하되, 스킨 케어 단계는 최소화하고 있다는 뷰티 팁을 전하기도 했다.

자신을 사랑하는 yolo 스타 소유의 더 많은 화보와 뷰티 팁은 '마리끌레르' 3월호와 공식 웹사이트에서 만나볼 수 있다.

