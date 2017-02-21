[인사] 국무조정실·국무총리비서실 외

입력 : 2017.02.21 03:03
▲국무조정실·국무총리비서실◇고위공무원 인사▷일반행정정책관 김영수▷개발협력정책관 박진호▷성과관리정책관 정훈▷정무기획비서관 정영주▷정무운영비서관 전영창▷주한미군기지이전지원단 부단장 류형석▷영유아교육보육통합추진단 부단장 장영현
▲고용노동부◇고위공무원 승진▷최저임금위원회 상임위원 김성호◇과장급 전보▷노사협력정책과장 권창준▷근로기준정책과장 임승순▷고용차별개선과장 임영미
▲농림축산식품부◇부이사관 승진▷장관비서관 박상호▷식량산업과장 박선우▷방역총괄과장 오순민◇과장급 승진▷정보통계정책담당관 김재형▷국가식품클러스터 추진팀장 안재록◇과장급 전보▷농기자재정책팀장 최호종
▲미래창조과학부◇과장급 전보▷감사담당관 정성환▷연구성과혁신기획과장 임요업▷미래인재양성과장 황판식▷정보보호담당관 박성진▷기계정보통신조정과장 조선학▷다자협력담당관 조해근
▲외교부◇심의관▷동북아시아국심의관 허승재▷다자협력·인도지원과장 유병석
▲통일부▷기획조정실 정책기획관 박광호▷남북회담본부 회담기획부장 이주태
▲인사혁신처◇국장급 전보▷국립외교원(글로벌리더십과정) 파견 신영숙▷공무원노사협력관 이인호
▲방위사업청◇과장급 전보▷합동지휘통제체계사업팀장 기술서기관 윤여진
▲국민권익위원회◇고위공무원 승진(가급) ▷국민권익위원회 상임위원 박계옥◇고위공무원 승진(나급) ▷신고심사심의관 허재우
▲한국신문협회 기조협의회◇회장(유임)▷김경호 국민일보 비서실장◇부회장▷안동범 전자신문 이사▷박종세 조선일보 경영기획실장▷고현곤 중앙일보 브랜드기획실장▷박창식 한겨레 전략기획실장▷이학영 한국경제 기획조정실장▷최정암 매일신문 서울지사장▷송용관 제주신보 상무이사◇이사▷양권모 경향신문 전략기획실장▷김승환 동아일보 경영전략실장▷홍찬선 머니투데이 상무▷유영학 문화일보 기획관리국장▷송종길 서울신문 경영기획실장▷김선교 세계일보 기획조정실장▷김성배 스포츠서울 이사▷이창섭 연합뉴스 미래전략실장▷김형곤 헤럴드경제 기획조정실장▷남궁창성 강원도민일보 서울본부장◇감사▷손동영 서울경제 전략기획실장
▲고용노동부◇고위공무원 승진▷최저임금위원회 상임위원 김성호◇과장급 전보▷노사협력정책과장 권창준▷근로기준정책과장 임승순▷고용차별개선과장 임영미
▲농림축산식품부◇부이사관 승진▷장관비서관 박상호▷식량산업과장 박선우▷방역총괄과장 오순민◇과장급 승진▷정보통계정책담당관 김재형▷국가식품클러스터 추진팀장 안재록◇과장급 전보▷농기자재정책팀장 최호종
▲미래창조과학부◇과장급 전보▷감사담당관 정성환▷연구성과혁신기획과장 임요업▷미래인재양성과장 황판식▷정보보호담당관 박성진▷기계정보통신조정과장 조선학▷다자협력담당관 조해근
▲외교부◇심의관▷동북아시아국심의관 허승재▷다자협력·인도지원과장 유병석
▲통일부▷기획조정실 정책기획관 박광호▷남북회담본부 회담기획부장 이주태
▲인사혁신처◇국장급 전보▷국립외교원(글로벌리더십과정) 파견 신영숙▷공무원노사협력관 이인호
▲방위사업청◇과장급 전보▷합동지휘통제체계사업팀장 기술서기관 윤여진
▲국민권익위원회◇고위공무원 승진(가급) ▷국민권익위원회 상임위원 박계옥◇고위공무원 승진(나급) ▷신고심사심의관 허재우
▲한국신문협회 기조협의회◇회장(유임)▷김경호 국민일보 비서실장◇부회장▷안동범 전자신문 이사▷박종세 조선일보 경영기획실장▷고현곤 중앙일보 브랜드기획실장▷박창식 한겨레 전략기획실장▷이학영 한국경제 기획조정실장▷최정암 매일신문 서울지사장▷송용관 제주신보 상무이사◇이사▷양권모 경향신문 전략기획실장▷김승환 동아일보 경영전략실장▷홍찬선 머니투데이 상무▷유영학 문화일보 기획관리국장▷송종길 서울신문 경영기획실장▷김선교 세계일보 기획조정실장▷김성배 스포츠서울 이사▷이창섭 연합뉴스 미래전략실장▷김형곤 헤럴드경제 기획조정실장▷남궁창성 강원도민일보 서울본부장◇감사▷손동영 서울경제 전략기획실장