태연 첫 정규앨범 28일 발매, 팬들 "앨범명과 타이틀곡 제목부터 느낌 좋아…'믿듣탱' 이번에도 기대"

태연 첫 정규앨범 28일 발매 /태연 홈페이지 캡처

태연의 첫 정규앨범 발매일이 28일로 확정돼 관심이 쏠리고 있다.



걸그룹 소녀시대의 멤버 태연이 오는 28일 첫 정규앨범 'My Voice'(마이 보이스)를 발매하고 대중들을 찾아간다.



태연의 'My Voice'는 태연의 뛰어난 보컬 실력이 돋보이는 타이틀 곡 'Fine'(파인)을 비롯해 팝 R&B, PB R&B 등 다양하고 장르의 곡으로 구성되어 있다.



이번 앨범을 통해 공개되는 태연의 색다른 모습과 감미로운 목소리가 팬들의 눈과 귀를 사로잡을 예정이다.



앞서 태연은 'I'(아이), 'Rain'(레인), 'Why'(와이), '11:11'(일레븐 일레븐) 등 여러 곡에서 부드럽고 감미로운 음색으로 대중들을 사로잡으며 음원강자의 반열에 올랐다.



또한 미디움 템포의 팝부터 트로피컬 하우스 장르, 팝 발라드 등 다양한 장르를 소화한 태연이 이번 앨범에서 어떤 음악을 들려줄지 대중들의 기대감이 높아지고 있다.



앞서 태연은 지난 18일 각종 채널을 통해 어반(Urban) R&B 장르의 수록곡 'I Got Love'(아이 갓 러브) 뮤직비디오를 특별 선공개했다.



이어 태연은 20일 자정 공식 홈페이지를 통해 첫 정규 앨범의 타이틀 곡 'Fine' 콘셉트의 티저 이미지를 공개해 눈길을 끌었다.



이를 접한 네티즌들은 "탱구 이번 음원 대박나라!(rlar****)" "믿듣탱 이번 앨범도 기대할께요!!(yumi****)" "늘 새로운 장르 곡 들고 와줘서 이번 곡도 기대만발(port****)" "타이틀곡 fine 앨범제목 my voice 기대된다ㅠㅠㅠㅠㅠ(alsr****)" "뭔가 청량청량하다! 이런 분위기 넘나 좋아(beap****)" "앨범명이 마이보이스에 타이틀 제목이 fine이라니...느낌이 굉장히 좋음...(euns****)" 등의 반응을 보였다.



한편 태연의 첫 정규 앨범 'My Voice' 오는 28일 온·오프라인에서 발매된다.