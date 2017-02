‘K팝스타6’ 다크호스 마은진, 시청률 18.3% ‘최고의 1분’

[스포츠조선닷컴 홍민기 기자] 다크호스로 급부상한 마은진이 'K팝스타6' 최고의 '1분'을 차지했다.

시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면, 19일 밤 방송된 SBS 'K팝스타6 - 더 라스트 찬스'(이하 'K팝스타6') 1부, 2부 시청률은 각각 10.6%와 16.6%, 최고 시청률은 18.3%로 (이하 수도권 가구, 전국 기준 1부 12.3%, 2부 16.1%) 이 날도 어김없이 일요 예능 프로그램 시청률 1위를 차지했다. 같은 날 방송된 KBS 2TV '해피선데이'는 14.5%(전국 14.5%), MBC '일밤-복면가왕'은 12.4%(전국12.1%), KBS2 '개그콘서트'는 8.7%(전국 9.0%) 등으로 'K팝스타6'의 뒤를 이었다.

이 날 'K팝스타6'에서는 5라운드 '배틀 오디션' 마지막 조 무대와 2위 재대결 현장이 그려졌다. 마지막 조의 탈락자는 지우진이었다. 바비킴의 '사랑…그놈'으로 처음으로 가요에 도전한 YG 유지니와 앤의 '혼자 하는 사랑'을 선보인 JYP의 성유진은 공동 2위로 '보류' 판정을 받았다. 마지막 조에서 TOP 10으로 직행하는 참가자는 나오지 않았다.

곧바로 2위 재대결이 진행됐다. 각 조의 2위 참가자 10명 중 상위 6명만 TOP 10에 합류하는 상황. 첫 번째 재대결 무대에 오른 샤넌은 자이언티의 '그냥'으로 보컬 실력을 선보였다. 한별은 메간 트레이너의 'All About That Bass'로 박진영으로부터 "전 세계 11살 중 1등"이라는 칭찬을 받았다.

연습생 참가자 이수민은 셰어 로이드의 'Swagger Jagger'를 선곡, 안정된 노래 실력과 춤을 선보였다. 타샤니의 '경고'를 부른 전민주 역시 실력 발휘를 했다. 반면, '천재 소녀' 이성은은 이 날 컨디션 난조와 긴장감을 이기지 못했다. 이성은은 2NE1의 '아파'로 불안한 무대를 선보인 뒤 눈물을 글썽이는 모습으로 안타까움을 자아냈다.

강력한 우승 후보였던 유지니와 이성은의 혹평은 충격이었다. 하지만 위기를 기회로 바꾼 이도 있었다. 반전의 주인공은 마은진이었다. 이 날 방송에서 마지막으로 등장한 마은진은 지소울의 'You'를 자신만의 스타일로 소화, 다크호스로 급부상하며 심사위원들의 극찬을 이끌어냈다. 박진영은 "절체절명의 떨리는 순간에 저렇게 당당하게 자기 노래를 부를 수 있다는 게 스타 아니냐"며 "배틀 오디션 무대 전체 중에 1등"이라고 극찬했다. 양현석 역시 "오늘 순위를 매긴다면 마은진이 1등"이라고 칭찬했다. 양현석이 심사평 도중 "이젠 마은진 양이 제 개인적 취향이 돼버렸다"고 말하는 순간은 이 날 방송의 최고 시청률인 18.3%까지 치솟았다.

가수 지소울 역시 마은진을 응원하고 나섰다. 19일 밤 지소울은 자신의 인스타그램을 통해 방송 중인 'K팝스타6'의 영상과 함께 "마은진양 파이팅!" 이라는 글을 남겨 눈길을 끌었다.

