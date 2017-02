아시아나항공 홈페이지 해킹, "개인정보 유출뿐 아니라 테러 준비가 문제" 불안 여론 확산

아시아나항공 홈페이지가 해킹당하며 불안 여론이 확산하고 있다.

아시아나항공 홈페이지가 해킹당해 이용객들이 불안에 떠는 상황이 발생했다.



20일 오전 4시35분 아시아나항공 홈페이지가 외부 세력에게 해킹당해 서버 접속 장애가 생기면서 이용 중이었던 고객들의 항공권 예매가 중단되는 등 서비스 이용에 차질을 빚었다.



이날 홈페이지에는 '정의도 평화도 없다(No JUSTICE NO PEACE)'라는 문구와 함께 검은 복면을 쓴 남성들이 있는 그림이 메인 화면에 올랐다.



아시아나 홈페이지를 해킹한 것으로 추정되는 해커들은 스스로를 ‘쿠로이'SH’와 ‘프로삭스(Kuroi'SH and Prosox)’라고 지칭하며 "아시아나항공에는 미안한 일이지만 알바니아가 세르비아인들에게 저지른 범죄를 세계가 이해할 필요가 있다"면서 "코소보에 있는 '과거는 잊고 평화와 함께 새로 시작하자'는 내용의 기념비를 파괴하겠다"는 메시지를 남겼다.



알바니아와 세르비아는 코소보 지역을 두고 갈등을 빚었으며 2008년 코소보가 독립을 선언했지만 세르비아가 이를 부정해 계속 분쟁지역으로 남았다.



해당 사건에 대해 아시아나 항공은 "회사 홈페이지 IP주소와 도메인(flyasiana.com)을 연결해주는 DNS(domain name system)서버가 해킹을 당한 것이다. 내부 시스템 및 관리 자료 등에는 문제가 없다"고 발표했다.



이어 "한국인터넷진흥원에 피해사실을 즉각 신고했고 오전 5시38분부터 복구가 시작돼 일부 PC와 모바일에서는 홈페이지 접속이 가능해졌으며 오전 중 복구가 완료될 것"이라고 밝혔다.



한편 아시아나항공 홈페이지 해킹에 대해 네티즌들은 "그래도 해외로 가는 아시아나 항공기는 보안강화해야할듯...(dbgm****)", "단순히 고객정보유출이 아니라 테러준비를 위해서 해킹할수도 있으니 철저한 조사가 필요할거 같은데...(c hdl****)", "해킹 당해도 안당했다고 해버림 알길이 없으니 ...(pbjl****)", "저기 접속하면 악성코드같은거다운받아지나요?(stev****)", "DNS 문제면 다른 DNS로 바꾸면 그만인 문젠데 그걸 1시간동안 못해서 서비스가 마비되냐 (kami****)", "일이 터져도 쉬쉬할까봐 믿을수가 없다(dong****)" 등의 반응을 보였다.