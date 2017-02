/서현 SNS 캡처



'아는형님' 서현이 화제인 가운데 그의 뮤직비디오가 눈길을 끌고 있다.



서현은 지난 달 첫 솔로 앨범 'Don't Say No' 뮤직비디오를 공개했다. 서현은 자신의 인스타그램에 'Do n't Say No' 뮤직비디오 캡처 사진을 공개했다.



공개된 장면 속 서현은 복고풍 배경에 늘씬한 몸매가 드러나는 붉은색 원피스를 입고 있었다.



한편 18일 오후 방송된 종합편성채널 JTBC '아는형님'에는 서현과 이준이 출연했다. 이날 서현은 "첫키스가 실제냐 방송이냐"는 MC 강호동의 질문에 서현은 "뭐 이런 질문을 하고 그래?"라고 답했다.