에릭남, 소속사와 갈등? "회사는 날 존중해주지 않는다"

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 가수 에릭남이 의미심장한 글을 게재해 관심이 쏠리고 있다.

16일 밤 에릭남은 자신의 트위터에 "그만", "나의 회사는 날 존중해주지 않는다(My company don't respect me)", "해킹 아니다. 이건 그저 진실이다(Naw this ain't hacking. This is just the truth)"라는 글을 연달아 게재했다.

하지만 현재 이 글은 삭제 된 상태며, '그만'이라는 글만 남았다. 에릭남의 심경 변화에 관심이 집중된다.

한편 에릭남 소속사는 CJ E&M, B2M 엔터테인먼트다.

olzllovely@sportschosun.com