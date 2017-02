'미래 스마트한 쇼핑을 위해' 고객 경험 기반의 기술투자 예고, 이베이코리아 컨퍼런스

고객 경험을 기반으로 '미래의 스마트한 쇼핑'을 제공하기 위해 이베이코리아가 글로벌 e커머스 및 유통 트렌드 공유를 위한 컨퍼런스를 진행했다.

지난 16일 진행된 ‘2017 eCommerce Conference for Developers’에는 IT 개발자 등 300명이 참석했으며, G마켓과 옥션 등 e커머스가 단순한 유통사업이 아닌 고도의 기술기반을 가져야 하는 IT 비즈니스라는 기조 하에 e커머스 트렌드와 관련한 강연을 열었다.

데이터 패턴을 활용한 딥러닝 기술의 급부상에 관한 내용부터 온디맨드·감성쇼핑 등 스마트폰으로 인한 높아진 고객 수준에 대한 분석이 돋보인 이번 컨퍼런스는 해커톤 등 G마켓과 옥션 내 자유로운 사내 개발자 문화까지 다양한 주제를 다뤘다.

이베이코리아 정보라 프로덕트이노베이션센터장은 “쇼핑의 패러다임이 구매에서 경험으로 전환되면서, 개발자의 역할이 더욱 중요해지고 있다”며, “이베이코리아는 기술력 확보와 젊고 유능한 개발자들과의 활발한 상호교류로 전자상거래의 혁신을 주도하겠다”고 밝혔다.