[인사] 고용노동부 외

입력 : 2017.02.16 03:06
▲고용노동부▷중부지방고용노동청 강릉지청장 신욱균▷공정거래위원회 파견 김남용
▲해양수산부◇부이사관 승진▷원양산업과장 강인구◇국장급 전보▷감사관 류재형▷국립해양조사원장 이동재◇국장급 교육파견▷국립외교원 박경철
▲환경부◇과장급 전보▷창조행정담당관 황인목▷수질관리과장 정명규▷영산강유역환경청 유역관리국장 김종윤▷국립생물자원관 전략기획과장 윤은정
▲중소기업청◇과장급 승진▷광주전남지방중소기업청 창업성장지원과장 이청일◇과장급 전보▷소상공인지원과장 유환철▷기업혁신지원과장 엄진엽▷강원지방중소기업청장 정영훈▷경남지방중소기업청장 김정일
▲특허청◇과장급 전보▷상표심사1과장 김경욱
▲한국농촌경제연구원◇보직▷농업·농촌정책연구본부장 송미령▷규제영향평가팀장 우병준▷FTA이행지원센터장 정민국▷농업관측본부장 황의식▷모형·정책지원실장 한석호▷곡물실장 김종진▷기획조정실장 박준기▷예산경영전략팀장 한천희▷경영지원실장 김동원▷총무인사팀장 김병철▷재무회계팀장 한우석▷시설관리팀장 강명환▷감사실장 심긍섭
▲부산항만공사▷첨단항만실장 박호교▷건설실장 민병근▷정보보안부장 구도형▷첨단항만부장 최재옥▷항만시설부장 최중현▷개발사업실장 직무대행 김병수▷조사분석실장 이영재▷해양산업클러스터부장 박중국▷법무TF장 홍주원
▲건양대병원▷홍보실장 김종엽▷적정진료관리실장 김철중▷교육수련부장 문주익▷신장내과장 윤세희▷흉부외과장 류한영▷영상의학과장 황철목▷정신건강의학과장 김승준▷간호부장 이혜옥▷간호1팀장 김민영▷간호2팀장 김지현▷간호3팀장 이임선▷대외협력실장 이규진▷대외협력팀장 성경모▷교육수련팀장 윤강일▷홍보팀장 장민호▷병리팀장 송호승
▲중앙대▷자연과학대학장 겸 공동기기센터장 이종찬▷창의 ICT공과대학장 최영완▷약학대학장 황완균▷경영전문대학원장 김동순▷생명공학대학장 류범용▷미디어센터장 이무열▷대학원부원장 황장선
▲충청대▷부총장 손세원▷교학처장 배연성▷입학처장 조성철▷평생직업교육처장 이은욱▷평생직업교육실장 김준환
▲한남대▷사회문화·행정복지대학원장 배정열▷경영·국방전략대학원장 김종하▷문과대학장 장수익▷경상대학장 허찬영▷사무처장 윤덕환▷취업·창업처장 송희석
▲브릿지경제신문◇전보▷편집국 온라인마케팅부장 구본규
▲해양수산부◇부이사관 승진▷원양산업과장 강인구◇국장급 전보▷감사관 류재형▷국립해양조사원장 이동재◇국장급 교육파견▷국립외교원 박경철
▲환경부◇과장급 전보▷창조행정담당관 황인목▷수질관리과장 정명규▷영산강유역환경청 유역관리국장 김종윤▷국립생물자원관 전략기획과장 윤은정
▲중소기업청◇과장급 승진▷광주전남지방중소기업청 창업성장지원과장 이청일◇과장급 전보▷소상공인지원과장 유환철▷기업혁신지원과장 엄진엽▷강원지방중소기업청장 정영훈▷경남지방중소기업청장 김정일
▲특허청◇과장급 전보▷상표심사1과장 김경욱
▲한국농촌경제연구원◇보직▷농업·농촌정책연구본부장 송미령▷규제영향평가팀장 우병준▷FTA이행지원센터장 정민국▷농업관측본부장 황의식▷모형·정책지원실장 한석호▷곡물실장 김종진▷기획조정실장 박준기▷예산경영전략팀장 한천희▷경영지원실장 김동원▷총무인사팀장 김병철▷재무회계팀장 한우석▷시설관리팀장 강명환▷감사실장 심긍섭
▲부산항만공사▷첨단항만실장 박호교▷건설실장 민병근▷정보보안부장 구도형▷첨단항만부장 최재옥▷항만시설부장 최중현▷개발사업실장 직무대행 김병수▷조사분석실장 이영재▷해양산업클러스터부장 박중국▷법무TF장 홍주원
▲건양대병원▷홍보실장 김종엽▷적정진료관리실장 김철중▷교육수련부장 문주익▷신장내과장 윤세희▷흉부외과장 류한영▷영상의학과장 황철목▷정신건강의학과장 김승준▷간호부장 이혜옥▷간호1팀장 김민영▷간호2팀장 김지현▷간호3팀장 이임선▷대외협력실장 이규진▷대외협력팀장 성경모▷교육수련팀장 윤강일▷홍보팀장 장민호▷병리팀장 송호승
▲중앙대▷자연과학대학장 겸 공동기기센터장 이종찬▷창의 ICT공과대학장 최영완▷약학대학장 황완균▷경영전문대학원장 김동순▷생명공학대학장 류범용▷미디어센터장 이무열▷대학원부원장 황장선
▲충청대▷부총장 손세원▷교학처장 배연성▷입학처장 조성철▷평생직업교육처장 이은욱▷평생직업교육실장 김준환
▲한남대▷사회문화·행정복지대학원장 배정열▷경영·국방전략대학원장 김종하▷문과대학장 장수익▷경상대학장 허찬영▷사무처장 윤덕환▷취업·창업처장 송희석
▲브릿지경제신문◇전보▷편집국 온라인마케팅부장 구본규