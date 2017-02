유럽인들을 1초 만에 화나게 하는 한 문장

廃 庚舌生稽 政郡昔聖 降廻馬惟 馬澗 狛戚 SNS拭辞 昔奄研 怪壱 赤陥壱, 慎厩 古端 希 識戚 14析(薄走 獣娃) 穿梅陥.





走貝 12析 耕 社屡 瀬紫戚闘 傾距(Reddit)拭澗 `廃 庚舌生稽 政郡昔聖 鉢蟹惟 馬澗 狛(How to irritate Europeans with one sentence?)¨戚虞澗 薦鯉税 越戚 臣虞尽陥. 戚 越殖 政郡 企建税 走亀人 敗臆 政郡 唖厩 紫寓聖 鉢蟹惟 幻球澗 源 廃 原巨亜 旋粕 赤醸陥.



鎧遂精 陥製引 旭陥.



×什坪堂沓球: 暗奄亜 跡越沓球 嬢巨拭 赤澗 疑革倉?



×焼析沓球: 害焼析沓球



×慎厩: 源搾蟹什 浦亀澗 焼牽博銅蟹 競



×覗櫛什: 耕厩 人昔戚 希 言赤製



×匂牽燈哀: 匂牽燈哀精 崎虞霜嬢 床倉?



×什凪昔: 虞銅葛?



×偽析: This video is not available in your country



×什是什: 婚奄拭 段紬鹸 置壱



×戚纏軒焼: 督什展拭 追淡 岨 姿形爽室推



×虹空球: 呪遂社



×什裾祈: 悪娃税 探厩



×葛牽裾戚: 辞什裾祈



×端坪: 端坪檎 疑政郡戚倉?



×神什闘軒焼: 偽析昔戚重亜推?



×降闘3厩: 君獣焼昔戚重亜推?



×室牽搾焼: 砺十虞澗 滴稽焼銅焼昔



×災亜軒焼: 暗奄 君獣焼 硝督昏 床澗 蟹虞?



×斗徹: 戚 庚舌 岨 焼遇嬢稽 腰蝕背操推



×欠原艦焼: 焼, 欠原艦焼? 呪亀 採陥凪什闘亜 働備 焼硯陥錘 蟹虞倉.



×萩亜軒: 壕壱督推?せせせせせせせせ





/闘是斗 銚坦



政郡 唖厩税 肯膳旋 切採宿聖 闇球軒澗 戚 越精 傾距 紫戚闘拭辞幻 奇越 5777鯵亜 含軒澗 去 瀬引 SNS 去拭辞 `賑燃 嬢益稽¨研 怪壱 赤陥. 室域 唖厩 革銅草級精 `戚纏軒焼 亜辞 煽 源 梅陥娃 限焼 宋澗陥¨, `災亜軒焼昔生稽辞 巷充 源戚 蟹臣 匝 硝壱亀 降廻梅陥¨, `裾析什 税庚税 1鳶¨ 去税 鋼誓聖 左心陥.



廃畷 戚 越聖 沙 傾距 戚遂切級精 陥製引 旭精 蓄亜 税胃聖 薦獣馬奄亀 梅陥.



×派空球: 紫酔蟹税 据繕澗 什裾祈



×匂牽燈哀: 匂牽燈哀嬢澗 什凪昔嬢税 号情戚倉?



×欠原艦焼: 増獣厩



×繕走焼: 焼, 暗奄 耕厩 蕉堂沓展 赤澗 疑革?