사랑하는 연인과의 로맨틱한 밤을 선물해 줄 '마이클 캐리언' 콘서트

감미로운 목소리로 국내에 두터운 팬층을 보유한 '마이클 캐리언(Michael Carreon)'이 첫 내한공연을 갖는다. 미국의 싱어송라이터인 마이클 캐리언은 'The Simple Things'를 발표하며 각종 음악차트 상위권에 진입하는 등 꾸준한 사랑을 받아오고 있다. 특히 이 곡은 각종 드라마와 예능 프로그램 BGM으로 사용되었으며 현재 구혜선과 안재현이 출연하는 tvN '신혼일기'의 삽입곡으로 더욱 큰 화제를 모으고 있다.





마이클 캐리언은 2010년 솔로 가수로 데뷔 한 1년 후 6곡의 자작곡을 담은 앨범 EP를 정식으로 발매하며 화려하게 데뷔했다. 그는 'The Simple Things' 외에도 'Love Letter' 'Thoughts' 'Can We' 등을 수많은 곡을 발매하며 활발한 활동을 이어오고 있다. 이번 내한공연에서는 오랜 시간 마이클 캐리언과 음악 작업을 해온 친구이자 제프 버넷의 프로듀서 J-Brid와 기타리스트 Jesse가 함께해 더욱 진한 R&B 소울을 선보일 예정이다.

마이클 캐리언의 첫 내한 공연인 '화이트데이 로맨틱 콘서트, 러브레터'는 3월 11일(서울)과 12일(부산) 양일간 진행될 예정이며 인터파크, 티켓링크, 멜론티켓, YES24를 통해 티켓을 구매할 수 있다. 특히 JYP 소속 가수이자 'K팝스타 시즌 3'의 우승자인 버나드 박과 청량함과 신비로운 보이스를 소유한 루가 게스트로 나서며 공연의 기대감을 한 층 높이고 있다. 앞으로 다가올 '화이트데이'에 사랑하는 연인에게 로맨틱하고 특별한 밤을 선물해 주고 싶다면 마이클 캐리언의 공연을 추천한다.