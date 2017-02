'더쇼' 지연·홍빈, 100회 특집 깜짝 등장

[OSEN=박판석 기자] SBS MTV ‘더쇼’가 100회를 맞이해 스페셜한 무대와 알찬 코너로 시청자들을 찾아간다.



오늘 오후 SBS MTV와 SBS funE 채널에서 동시 방송되는 음악 버라이어티 '더쇼'. '더쇼' 시즌4는 이날 방송으로 대망의 100회를 맞으며, 대표 글로벌 음악 프로그램으로 자리매김했다. 방송은 그간의 더쇼를 정리하며, 더쇼를 빛낸 'Best of Best'(이하 B.O.B)를 선정하는 것을 비롯해, MC로 활약하며 많은 사랑을 받았던 '빅스' 홍빈, '티아라' 지연이 준비한 특별한 코너로 꾸며진다.



‘더쇼’를 빛낸 'Best Of Best'(이하 B.O.B)는 글로벌 팬들의 사랑을 독차지한 'B.O.B HOT STAR', 중국 팬들이 가장 사랑한 ‘B.O.B CHINA CHOICE STAR', 전 세계 팬들의 시선을 사로잡은 ’B.O.B VIEW STAR', 최다 더쇼초이스를 수상한 ‘B.O.B THE SHOW CHOICE' 총 4개 부문으로 나뉘어진다. ’더쇼‘ 100회 동안 함께한 쟁쟁한 K-POP 스타들 중 B.O.B 각 부문을 수상한 스타는 과연 누구일지 기대를 모은다.



또 역대 MC 중 가장 강력한 찰떡 호흡을 자랑했던 홍빈과 지연은 '더쇼 뉴스'를 통해 ‘Back to THE SHOW'란 주제로 지난 더쇼 100회를 돌아본다. 이날 '더쇼 뉴스' 1부는 더쇼와 함께 한 역대 MC들의 히스토리, 2부는 더쇼가 사랑한 K-POP 스타들의 히스토리를 소개한다. 애교 퍼레이드는 물론 실수의 순간까지 더쇼의 '꿀잼' 포인트들이 낱낱이 공개될 예정. 홍빈은 역대 MC들의 실수 퍼레이드 중 본인의 실수담이 많은 비중을 차지하자 "내 흑역사를 되돌아보는 시간이 아니냐" 한탄해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.



이밖에 이날 ‘더쇼’에서는 청순 요정돌 에이프릴과 카리스마 장신돌 크나큰이 ‘더쇼’ 100회를 기념하는 특별한 무대를 선사할 예정이다. 또 B.I.G, BP 라니아, H.U.B, NCT 127, N CT DREAM, SF9, 드림캐쳐, 마스크, 비트윈, 빅플로, 소나무, 신지훈, 아이(I), 일급비밀, 하이솔, 헬로비너스, 홍진영이 출연해 화려한 무대를 펼친다.



‘더쇼’는 매주 화요일 오후 8시 SBS MTV, SBS funE을 통해 만나볼 수 있다./pps2014@osen.co.kr

[사진] 더쇼 제공