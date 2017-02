김재중, 日오사카 첫 공연 성공적 개최…건재한 인기

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 김재중이 오사카에서의 첫 공연을 성공적으로 마치며 변치 않는 인기를 과시했다.

14일 씨제스 엔터테인먼트에 따르면, 김재중은 13일 일본 오사카 오사카죠홀에서 개최된 2017 KIM JAEJOONG ASIA TOUR in JAPAN 'The REBIRTH of J'를 통해 음악적으로는 물론, 유창한 일본어 실력으로 현지 팬들과 소통하며 관객들과 즐기는 공연의 진가를 보여줬다.

김재중은 지난 2013년 12월, 정규 1집 'WWW' 발매 후 개최했던 공연 이후 약 3년 2개월 만에 오사카를 다시 찾았다. 오랜 시간이 지났음에도 불구하고 오사카 팬들은 여전히 한결같은 마음으로 김재중을 기다렸고, 여전히 건재한 인기를 자랑한 김재중은 워너비 한류스타의 좋은 예를 보여주며 그 어느 때보다 열정 넘치는 공연으로 팬들에게 보답했다.

이날 일본 현지 팬들을 위해 준비한 일본어 번안곡 'One Kiss'로 공연의 포문을 연 김재중은 노래가 끝난 후 객석을 향해 "오사카 여러분, 진짜 오랜만인 것 같다. 잘 지내고 계셨나요? 오사카는 도쿄와는 또 다른 분위기가 나는 것 같아요"라며 "오사카 공연장이 분위기가 참 좋아서 오늘 무대가 너무 잘 진행되는 것 같아 기쁘네요"라며 반가운 인사를 전했다.

이어 '서랍', 'Love you to death' 등과 같이 오사카 팬들이 라이브로 처음 듣는 정규 2집 수록곡들을 다양하게 선보인 김재중은 대기실 토크를 통해 팬들과 친근한 모습으로 소통하기도 했다. 화면에 잡힌 팬들의 이야기를 끝까지 들어주며 질문 하나하나에 정성스럽게 대답하는 것은 물론, 생일을 맞은 팬을 위해 즉석에서 생일축하 노래를 불러주는 등 원조 팬 서비스 장인다운 잊을 수 없는 공연을 만들어 나갔다.

특히 공연 후반부에는 관객석으로 나와 객석을 가득 메운 1만 명의 팬들이 만족할 때까지 'Good Morning Night'의 후렴구 앙코르를 열창하며 지치지 않는 폭발적인 에너지를 선보이며 아티스트와 팬들이 함께 보고, 듣고, 즐기는 공연이 무엇인지 제대로 보여주기도 했다. 현장에 있던 팬들은 "오늘 재중이 보여 준 공연은 정말 잊을 수 없다", "오사카 다시 찾아줘서 너무 고맙고, 이런 공연 볼 수 있게 해줘서 또 고마워요" 등의 반응를 전했다.

jyn2011@sportschosun.com