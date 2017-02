방탄소년단, '봄날' M/V 최단 시간 1천만 뷰 돌파

[OSEN=정준화 기자] 그룹 방탄소년단이 컴백과 동시에 K-POP 그룹 역대 기록을 경신했다.

방탄소년단의 신곡 '봄날' 뮤직비디오는 13일 0시 유튜브 빅히트 엔터테인먼트 공식 채널에서 공개된 후 약 26시간 38분 만에 10,219,692뷰를 기록하며 조회수 1천만 건을 돌파했다. 이는 K-POP 남녀 아이돌을 통틀어 최단 기록에 해당한다.

'봄날' 뮤직비디오는 14일 오전 7시 현재 유튜브에서 24시간 내 최다 조회수 1위를 기록하고 있기도 하다.

따듯한 재생과 희망의 메시지를 담은 ‘봄날’ 뮤직비디오는 한 편의 예술영화 같은 영상미와 방탄소년단 7명 멤버들의 아련한 표정 연기가 더해져 몰입도를 높였다.

방탄소년단은 지난 13일 '윙스(WINGS) 외전 : 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'을 공개해 타이틀곡 '봄날'로 국내 8개 음원차트 실시간 1위를 차지했으며, '낫 투데이(Not Today)' 등 수록곡 모두 줄 세우기를 기록하며 음원차트를 장악했다.

미국 아이튠즈의 메인차트인 송 차트에서는 타이틀곡 '봄날' 8위, '낫 투데이(Not Today)' 11위, '어 서플리멘트리 스토리: 유 네버 워크 얼론(A Supplementary Story: You Never Walk Alone)' 20위, '아웃트로 : 윙스(Outro : Wings)' 30위를 기록하는 기염을 토했다.

/joonamana@osen.co.kr