레드벨벳 웬디, 디즈니 애니 '아발로 왕국의 엘레나' 테마곡 참여

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]레드벨벳 멤버 웬디가 디즈니의 새로운 애니메이션 '아발로 왕국의 엘레나' 테마곡에 참여했다.

웬디는 오는 3월 디즈니채널에서 방영되는 새 애니메이션 '아발로 왕국의 엘레나'의 테마곡 'My Time'(마이 타임)을 불렀으며, 밝은 멜로디와 웬디의 맑고 개성 넘치는 보이스가 잘 어우러져 많은 사랑을 받을 것으로 기대된다.

또한 애니메이션 방영에 앞서, 지난 10일 유튜브 SMTOWN 채널에는 웬디의 테마곡 녹음 현장을 담은 영상으로 구성된 'My Time' 뮤직비디오가 공개되어 시선을 사로잡기도 했다.

특히, 웬디는 레드벨벳 활동을 비롯해, 세계적인 팝스타 리키 마틴의 디지털 싱글 'VENTE PA'CA (feat. Wendy of Red Velvet)'(벤떼 빠'까), 에릭남과 선보인 듀엣곡 '봄인가봐 (Spring Love)' 등 완성도 높은 컬래버레이션, '아나요 (Let You Know)', '슬픔 속에 그댈 지워야만 해 (Because I love you)' 등의 다양한 OST를 선사, 뛰어난 가창력과 매력적인 음색을 인정받으며 실력파 보컬리스트로서 주목 받고 있다.

한편, 지난 1일 네 번째 미니앨범을 발표한 레드벨벳은 신곡 'Rookie'(루키)로 각종 차트를 싹쓸이하며 활발하게 활동 중이다.

