방탄소년단 ‘봄날’, 美 아이튠즈 메인차트 8위 기록

[OSEN=정준화 기자] 그룹 방탄소년단의 신곡 ‘봄날’이 미국 아이튠즈 송 차트 ‘톱 10’에 진입했다. ‘낫 투데이’ 등 신곡 3곡도 모두 ‘톱 30’에 이름을 올리는 기염을 토했다.

방탄소년단은 13일 0시(한국시간) '윙스(WINGS) 외전 : 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'을 발표해 타이틀곡 '봄날'로 미국 아이튠즈 송 차트 8위를 기록했다.

미국 아이튠즈의 메인차트인 송 차트는 지난 2012년 싸이가 ‘강남스타일’로 한국 가수 최초 1위를 차지한 바 있다.

방탄소년단은 미국 아이튠즈 송 차트에서 타이틀곡 '봄날' 뿐만 아니라 '낫 투데이(Not Today)' 11위, '어 서플리멘트리 스토리: 유 네버 워크 얼론(A Supplementary Story: You Never Walk Alone)' 20위, '아웃트로 : 윙스(Outro : Wings)' 30위로 공개 후 현재까지 최고 순위를 기록했다.

또한, 13일 16시(한국시간) 기준으로 타이틀곡 '봄날'은 브루나이, 핀란드, 홍콩, 인도네시아, 리투아니아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 타이완, 태국, 베트남 아이튠즈 톱 송 차트에서 1위를 차지했다.

'윙스(WINGS) 외전 : 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'은 아르메니아, 브루나이, 핀란드, 인도네시아, 카자흐스칸, 라트비아, 말레이시아, 필리핀, 싱가포르, 스 웨덴, 타이완, 태국, 베트남 아이튠즈 톱 앨범차트에서 1위를 기록했다.

방탄소년단은 13일 ‘윙스(WINGS) 외전’을 발표해 타이틀곡 ‘봄날’로 국내 8개 음원사이트 실시간 차트 1위는 물론 수록곡까지 모두 줄을 세우며 뜨거운 인기를 얻고 있다.

