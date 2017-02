반짝반짝 빛나던 그 소녀들은 어디로 사라졌을까

라이벌인 '핑클'보다 6개월 정도 먼저 데뷔한 '걸그룹의 원조'다. S.E.S는 데뷔 전부터 화제였다. 당시 최고의 인기 그룹이던 H.O.T가 속한 SM엔터테인먼트에서 '걸그룹을 만들고 있다'는 소문이 파다하게 퍼졌기 때문이다. SM엔터테인먼트의 이수만 사장은 해외시장에서도 통하는 걸그룹을 만들기 위해, 한국어 담당 바다, 일본어 담당 슈, 영어 담당 유진을 발탁하여 팀을 꾸렸다. 혹독한 연습기간을 거쳐 데뷔한 S.E.S는 'I'm your girl', '너를 사랑해' 등 소녀 감성 넘치는 곡들로 한국 가요계에 '요정 신드롬'을 일으키기에 이른다.

미국의 걸그룹 '스파이스 걸스'를 벤치마킹하여 탄생한 한국 최초의 섹시 걸그룹이다. 데뷔 연도는 1997년이지만, 'Get up', '킬러', '인형' 등의 곡을 연이어 히트시키며 전성기에 돌입한 건 멤버 윤은혜가 합류한 1999년 이후다. 2000년대에는 국내뿐 아니라 중국, 태국 등 아시아 문화권에서도 폭발적인 인기를 누렸다. 외국인 가수 최초로 중국에서 단독 콘서트를 열고 중국 가요 차트의 정상에 올라 가요 관계자들로부터 극찬을 받았다. 핑클에 이어 걸그룹으로는 두 번째로 평양에서 공연을 하기도 했다.

90년대 당시 흔치 않았던 '걸스힙합'을 컨셉으로 성공한 '디바'는 대한민국 걸그룹 역사상 정규 앨범을 가장 많이 발표한 그룹이다. 총 8장의 앨범에서 이들은 '왜불러', 'UP & Down', '이 겨울에' 등의 히트곡을 남겼다. 몇 번의 멤버 교체가 있었음에도, 디바는 가요 프로그램 등을 통해 꾸준히 활동을 했다. 그러나 멤버 비키가 삭발 헤어로 등장했던 5집 이후로는 그다지 큰 인기를 끌지 못했고, 9집 앨범을 준비하던 중 수입 저조로 잠정 해체됐다. 팀의 해체 직전 멤버 이민경은 솔로 활동을 이유로 탈퇴했다.

14년간 수많은 멤버 교체를 겪은 걸그룹인데, 전성기는 2기 멤버(박정아, 이지현, 조민아, 서인영)가 꾸려진 2002년 무렵이다. 이후 쥬얼리는 '니가 참 좋아', 'One More Time' 등의 히트곡과 더불어, '털기춤', 'ET춤'과 같은 퍼포먼스로 숱한 화제를 낳았다. 하지만 2006년, 멤버 이지현이 연기자로 전향하며 쥬얼리에서 공식 탈퇴하고 뒤이어 조민아까지 탈퇴하며 박정아와 서인영은 자의 반, 타의 반으로 솔로 활동에 집중하게 됐다. 이후 새로운 멤버들과 함께 앨범 활동을 이어나가던 박정아와 서인영 역시 2010년 6집을 끝으로 쥬얼리를 떠났다. 2011년, 또 다른 멤버들로 쥬얼리가 꾸려졌지만 이전만큼 인지도를 얻지 못했고 2015년부터 가요계에서 완전히 사라졌다.

★씨야(SEE YA)

'여자 SG워너비'로 불리며 가창력을 뽐냈던 3인조 걸그룹으로, '언제나 팬들을 만나겠다'는 뜻의 'SEE You Always'의 약자가 그룹명이다. 퍼포먼스 위주의 타 걸그룹과는 다르게, 가창력과 노래 그 자체로 인기가 있었던 음원차트의 강자였다. 멤버 중 남규리는 배우 송혜교를 닮은 외모로 주목받으며, 각종 예능 프로그램에서도 활약했다. 하지만 2009년, 가장 인지도가 높았던 남규리가 소속사와의 분쟁으로 탈퇴하면서 씨야의 활동에도 제동이 걸린다. 남규리의 갑작스러운 탈퇴를 놓고도 논란이 많았는데, 소속사 측에서 '다른 멤버의 영입을 준비 중'이라며 결별을 통보했다는 주장이 있다. 이후 씨야는 새 멤버를 영입해 활동했으나, 2011년 고별무대를 끝으로 해체했다. 마지막으로 발표한 굿바이 앨범에 전 멤버 남규리가 참여해 눈길을 끌었다.

소녀시대와 같은 해인 2007년 데뷔해, 2세대 걸그룹을 이끈 대표 그룹이다. 데뷔 당시에는 포미닛 멤버였던 현아가 함께였지만, 1년도 채 안 돼 건강상의 이유로 탈퇴하고 새 멤버 유빈이 합류했다. 이후 'Tell me', 'Nobody' 등을 연이어 히트시켰으며, 2009년에는 미국 진출을 하여 빌보드 차트 76위까지 오르는 기록을 세웠다. 그러나 미국 활동 종료 후 멤버 선미가 탈퇴하고, 원더걸스는 또 한번 멤버 교체를 맞게 된다.

원더걸스가 해체의 길로 접어든 건 2013년, 멤버 선예가 결혼을 하면서부터다. 현직 여자 아이돌로는 최초의 결혼이었는데, 팬들에게는 적잖은 충격이었다. 설상가상으로 같은 해 소희가 연기자로 전향하며 소속사를 떠났다. 2016년에는 원년 멤버 선미가 재합류해 새 앨범을 발표하며, 아이돌에서 뮤지션으로 거듭난 모습을 보여줬다. 그러나 원더걸스 또한 10년의 벽을 넘지는 못했다. 올해 1월 26일, 선미와 예은의 계약이 만료되며 공식 해체를 발표했다. 원더걸스는 해체하며 고별송 '그려줘'를 선보였다.

