구글·애플·MS… 美 글로벌 혁신기업, 동업으로 태어났다

[동업의 재발견] [1]





프록터앤갬블(P&G), 휼렛패커드(HP), 존슨앤존슨 같은 미국계 글로벌 기업의 공통점은 회사 명칭이 공동 창업자의 이름 조합으로 이뤄져 있다는 것이다.



구글, 애플, 마이크로소프트, 페이스북 등 IT 분야 혁신을 주도하는 기업들도 동업(同業)으로 탄생했다. 구글은 동갑내기인 공동 창업주 래리 페이지와 세르게이 브린이 빌린 창고에서 탄생했다. 마이크로소프트는 빌 게이츠가 10대 시절 친구인 폴 앨런과 의기투합해 만들었고, 페이스북도 하버드대 기숙사 룸메이트였던 마크 저커버그와 더스틴 모스코비츠가 함께 만든 회사다.



미국의 혁신 기업 중 동업으로 탄생하는 비율이 높다는 것은 통계로도 뒷받침된다. 세계 최대 IT 정보 회사인 크런치베이스에 따르면 미국에서 1000만달러 이상 투자금 유치에 성공한 스타트업(창업 초기 기업) 7348개 중 혼자 창업한 경우는 45.9%에 불과하고 54.1%가 두 명 이상의 동업으로 태어난 것으로 나타났다.



IT 컨설팅 업체인 미국 델파이그룹의 토머스 쿨로폴루스 회장은 "1인 창업보다 2인 창업이 투자금을 30% 이상 더 모을 수 있고 고객을 모으는 속도가 3배쯤 빠르다"고 말한다.



미국의 경우 창업을 할 때 '나 홀로'는 매우 적고, 동업 비율이 훨씬 높다. 미국 중소기업청(SBA)에 따르면 500인 이하 중소기업 중 1인 소유인 곳은 16%에 그치고, 동업자가 만든 법인 소유나 공동 소유가 77%에 이른다. 이처럼 공동 창업이 많다 보니 취업자 중 가게 주인인 '자영업자' 비율은 6.6%에 불과하다.



반면 동업이 활 성화되지 않은 우리나라는 자영업자 비율이 27.4%로서 OECD 중 그리스·터키·멕시코에 이어 네 번째로 높다. 종업원 없는 '나 홀로 자영업자'는 작년 말 403만명에 달한다. 최승재 소상공인연합회 회장은 "중국만 하더라도 큰 식당을 5~10명이서 동업해서 돌아가면서 쉬고 수익을 배분한다"며 "동업을 활성화시킬 수 있는 정책적 지원이 필요하다"고 말했다.