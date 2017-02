‘은위' 서현, 아이돌 출신 배우 선입견 깬 열연 '칭찬해' (종합)

[스포츠조선 조윤선 기자] '은위' 소녀시대 서현의 연기 열정이 모두를 놀라게 만들었다.

12일 오후 방송된 MBC '일밤-은밀하게 위대하게'에서는 소녀시대 수영-효연의 의뢰를 받고 진행된 서현의 몰카가 공개됐다.

이날 수영과 효연은 서현의 몰카를 의뢰했다. 두 사람의 의뢰로 가짜 할리우드 오디션에 참여하게 된 서현은 대기실에서 잔뜩 긴장한 모습을 보였다. 게다가 서현의 승부욕을 자극하기 위해 효연이 오디션 보는 소리가 대기실에서 자세하게 들린 것. 가짜 오디션장에서 효연은 서현을 속이기 위해 영화 '겨울왕국'의 엘사 캐릭터에 빙의해 'Let It Go' 가사로 능청스러운 감정 연기를 선보였다. 또 토마토 스파게트를 먹은 척 얼굴에 소스까지 잔뜩 묻혔다. 효연은 서현을 속일 생각에 웃음을 참지 못했지만, 막상 서현이 있는 대기실에 들어가서는 "원래 (오디션이) 이런 거냐"며 폭풍 연기를 이어가 웃음을 안겼다.

마침내 서현이 가짜 할리우드 오디션장에 들어섰다. 서현은 밝은 미소와 함께 심사위원들에게 영어 인사를 건네며 자신감 넘치는 모습을 보였다. 서현은 심사위원으로부터 갓 받은 대본에도 뜨겁게 몰입, 사춘기 반항 연기부터 눈물을 펑펑 쏟는 오열 연기까지 열연을 펼쳤다. 또 서현은 캐릭터를 위해 긴 머리를 자를 수 있겠냐는 심사위원의 물음에 즉석에서 바가지 머리 가발까지 착용했다. 서현은 그 상태로 음식에 대한 욕구와 복잡한 감정이 뒤섞인 내면 연기를 펼치며, 5초 만에 폭풍 눈물을 쏟아내는 '먹방 오열 연기'로 심사위원을 사로잡았다.

두 번째 미션인 춤 테스트에서는 수영, 효연이 함께했다. 가짜 심사위원의 요구로 시작된 기상천외한 댄스 오디션이었지만, 서현은 의심 없이 열심히 임했다. 서현은 청소도구를 이용해 무아지경 댄스를 펼쳤고, 빛의 속도로 음악에 반응했다. 그러나 효연이 함께 안대를 쓰고 군무를 추던 중 부상 입은 걸 알게 된 서현은 중요한 오디션 중에도 언니를 먼저 챙기는 천사 같은 막내의 모습으로 감동을 자아냈다.

효연은 작전대로 상황실로 빠졌고, 마지막 미션인 서현과 수영의 싸움 연기가 펼쳐졌다. 서현은 싸움 연기 요구에 잠시 난감해했지만, 이내 금세 상황에 몰입하며 매서운 눈빛을 발산했다. 서현은 즉흥이지만 대사를 술술 내뱉었고, 수영도 자연스럽게 대사를 맞받아치며 상황을 이끌어나갔다. 오가는 즉흥 연기 속에서 서현과 수영은 급기야 감정이 격해져 서로의 머리채를 잡으며 난투를 벌였다. 이에 수영은 몰카의 마지막을 알리는 가짜 머리카락을 들어 보였고, 아무것도 모르는 서현은 연기의 연장으로 절규하며 수영을 밀쳐냈다. 이에 수영은 "정신 차려!"라며 서현을 진정시켰고, 윤종신과 이국주가 등장했다. 뒤늦게 모든 상황을 알게 된 서현은 "너무 한다"며 웃음을 터뜨렸다.

서현은 "원래 연기 욕심이 많다. 오디션 하면 날 완전 내려놓고 한다"며 "미국 영화 오디션이라는 기회 자체가 주어진 게 너무 감사해서 너무 고민이 많이 됐고 그랬다"며 "날 속일 줄은 꿈에도 몰랐지만 정말 날 많이 생각한다는 게 느껴졌다. 항상 생각해줘서 고맙고, 진심으로 언니들 사랑한다"며 소감을 밝혔다. 또 수영은 "너무 뿌듯했던 게 아이돌 출신 연기자에 대한 선입견이 있어서 속상한 마음이 있었는데 서현이가 너무 열심히 하는 자세로 보여줘서 너무 언니로서 뿌듯했다"며 서현에게 고마움을 표현했다.

