朴 대통령 변호인, 태극기 집회서 영어 연설 "우리는 승리할 것"

11일 오후 서울 덕수궁 대한문 앞에서 열린 탄핵 반대 '태극기 집회'에 박근혜 대통령 법률 대리인 서석구 변호사가 참석했다. /연합뉴스

11일 박근혜 대통령 탄핵에 반대하는 ‘태극기 집회’에 박근혜 대통령의 법률 대리인단에 소속된 서석구(73) 변호사가 참석해 무대에 올라 탄핵 기각을 지지하는 발언을 했다.



이날 오후 사회자는 “연설은 못하지만 꼭 여러분께 얼굴을 비추고 싶다고 한다”며 서 변호사를 소개했다.



이어 어깨에 대형 태극기를 두르고 손에 태극기와 성조기를 든 서 변호사가 올랐다. 그는 “(대통령 변호인인)제가 연설하는 건 부적절하다고 생각한다”며 “그저 감사인사만 하고 물러가겠다”고 했다.



서 변호사는 “이 집회를 미국을 비롯한 전세계가 보고 있다”고 한 뒤, 갑자기 영어로 “우리는 이 나라를 지키기 위해 여기 왔다. 오늘은 내가 태어나서 가장 행복한 순간이다. 우리는 승리할 것(We are here to defend our country. Today is the happiest time ever since I was born. We w ill get victory)”이라고 말했다.



이어 서 변호사는 다시 한국어로 “오늘 헌정 이래 최고로 많은 인파가 모였다”며 “이 자리에 있는 모든 애국 시민들에게 감사드린다”고 한 뒤, 이를 다시 영어로 번역해 말한 뒤 단상에서 내려왔다.



서 변호사는 그동안 태극기 집회에 여러 번 참석했으나 공개 발언은 이 날 처음 한 것으로 알려졌다.