[인사] 고용노동부 외

입력 : 2017.02.11 03:04
▲고용노동부◇과장급 전보▷감사담당관 이헌수▷고용문화개선정책과장 하창용▷서울지방고용노동청 서울고용센터소장 김영미▷〃 서울강남지청장 권호안▷중부지방고용노동청 인천고용센터소장 김우동▷〃 강원지청장 이도영▷서울지방노동위원회 사무국장 최관병◇과장급 승진▷고객지원팀장 나예순▷부산지방고용노동청 창원지청장 강요원▷대전지방고용노동청 보령지청장 한흥수
▲국토교통부◇실장급 전보▷국토도시실장 김재정◇국장급 전보▷도시정책관 정경훈▷기술안전정책관 황성규◇과장급 전보▷부산지방항공청 항공관제국장 최승연▷익산지방국토관리청 광주국토관리사무소장 김기선▷원주지방국토관리청 관리국장 황현성
▲기획재정부◇과장급▷홍보담당관 이재선▷운영지원과장 오광만▷장관비서관 이보인▷기획재정담당관 신민식▷창조정책담당관 오은실▷규제개혁법무담당관 류형선▷정보화담당관 윤채영▷예산총괄과장 조용범▷예산정책과장 최한경▷예산기준과장 김태곤▷기금운용계획과장 허승철▷고용환경예산과장 신상훈▷교육예산과장 이제훈▷문화예산과장 조인철▷총사업비관리과장 조성철▷국토교통예산과장 오상우▷산업정보예산과장 안상열▷농림해양예산과장 천재호▷연구개발예산과장 이상윤▷복지예산과장 박준호▷연금보건예산과장 이병연▷지역예산과장 김위정▷행정예산과장 김명규▷안전예산과장 장보영▷국방예산과장 이상영▷법사예산과장 김명중▷조세정책과장 이상길▷조세분석과장 김영노▷조세특례제도과장 박홍기▷조세법령운용과장 김병철▷소득세제과장 류양훈▷재산세제과장 이용주▷부가가치세제과장 이호섭▷관세제도과장 이형철▷산업관세과장 노중현▷관세협력과장 윤정인▷물가정책과장 이주현▷미래정책총괄과장 유수영▷복지경제과장 김동곤▷정책조정총괄과장 민상기▷산업경제과장 강기룡▷서비스경제과장 진승하▷국고과장 황순관▷국유재산조정과장 김구년▷출자관리과장 김우중▷재정기획총괄과장 강영규▷재정건전성관리과장 강길성▷재정관리총괄과장 정희갑▷재정성과평가과장 박창환▷타당성심사과장 장정진▷민간투자정책과장 이승욱▷회계결산과장 민철기▷정책총괄과장 선우정택▷재무경영과장 남경철▷인재경영과장 주현준▷국제금융과장 민경설▷국제통화협력과장 이상규▷거시협력과장 임상준▷금융협력총괄과장 강윤진▷국제기구과장 최지영▷녹색기후기획과장 지광철▷통상조정과장 손웅기▷발행관리과장 이대균▷기금사업과장 이인옥
▲농림축산식품부◇국장급 승진▷국방대 파견 김정욱◇국장급 전보▷국가공무원 인재개발원 파견 강형석▷국립외교원 파견 이상만▷대변인 이주명▷가축질병수습본부 상황실 지원근무 민연태▷농림축산검역본부 영남지역본부장 김정희◇과장급 신규임용▷장관 정책보좌관 이종국◇과장급 전보▷창조농식품정책과장 박순연▷농업금융정책과장 최봉순
▲문화체육관광부◇과장급 승진▷국립중앙도서관 국가서지과장 하부용▷국립어린이청소년도서관 정보서비스과장 박일심
▲보건복지부▷보건산업정책국 해외의료사업지원관 이민원
▲산업통상자원부◇국장급 전보▷자유무역협정정책관 이민철▷경제자유구역기획단장 허남용▷국가공무원인재개발원 교육파견 권오정▷국방대학교 교육파견 최규종▷국립외교원 교육파견 나승식▷지역발전위원회(정책총괄국장) 윤상흠▷코트라 외국인투자지원센터 파견(종합행정지원센터장) 변영만
▲행정자치부◇과장급 전보▷홍보담당관 정종훈▷기획재정담당관 한순기▷자치제도과장 이방무▷지역경제과장 황상규▷지역금융지원과장 조성환▷재정정책과장 조영진▷교부세과장 송경주▷공기업과장 박재용▷지방세운영과장 이화진▷주소정책과장 명창환▷서울청사관리소 시설과장 박형배
▲식품의약품안전처◇과장급 전보▷식품안전정책국 수입식품정책과장 김성곤◇과장급 전출▷외교부 주칭다오대한민국총영사관 영사 이윤동
▲관세청◇과장급 전보▷관세청 비서관 김현석▷〃 운영지원과장 신현은▷인천세관 세관운영과장 최능하▷안양세관장 김성원▷부산세관 심사국장 임쌍구▷김해공항세관장 박종일▷속초세관장 오필석
▲국세청◇부이사관 승진▷국세청 전산운영담당관 김대원〈성실납세지원국장〉▷대전지방국세청 김국현▷광주〃 최재봉▷대구〃 최시헌
▲조달청◇과장 전보▷규제개혁법무담당관 박성익▷쇼핑몰단가계약과장 여인욱◇과장급 신규 임용(일반임기제)▷전자조달국 물품관리과장 박상운◇과장 파견▷관세청(관세국경감시과장) 노배성
▲특허청◇과장급 승진▷특허심판원 심판관 이재석 여인홍 임해영 이승보
▲공정거래위원회▷상임위원 곽세붕◇일반직 고위 공무원 승진▷국방대 교육 파견 김준하◇국장급 전보▷경쟁정책국장 박재규◇과장급 전보▷운영지원과장 최영근▷시장구조개선과장 이동원▷카르텔총괄과장 최무진▷기업거래정책과장 송정원▷서울지방공정거래사무소 경쟁과장 박기흥
▲금융위원회▷금융정보분석원장 정완규
▲국토교통부◇실장급 전보▷국토도시실장 김재정◇국장급 전보▷도시정책관 정경훈▷기술안전정책관 황성규◇과장급 전보▷부산지방항공청 항공관제국장 최승연▷익산지방국토관리청 광주국토관리사무소장 김기선▷원주지방국토관리청 관리국장 황현성
▲기획재정부◇과장급▷홍보담당관 이재선▷운영지원과장 오광만▷장관비서관 이보인▷기획재정담당관 신민식▷창조정책담당관 오은실▷규제개혁법무담당관 류형선▷정보화담당관 윤채영▷예산총괄과장 조용범▷예산정책과장 최한경▷예산기준과장 김태곤▷기금운용계획과장 허승철▷고용환경예산과장 신상훈▷교육예산과장 이제훈▷문화예산과장 조인철▷총사업비관리과장 조성철▷국토교통예산과장 오상우▷산업정보예산과장 안상열▷농림해양예산과장 천재호▷연구개발예산과장 이상윤▷복지예산과장 박준호▷연금보건예산과장 이병연▷지역예산과장 김위정▷행정예산과장 김명규▷안전예산과장 장보영▷국방예산과장 이상영▷법사예산과장 김명중▷조세정책과장 이상길▷조세분석과장 김영노▷조세특례제도과장 박홍기▷조세법령운용과장 김병철▷소득세제과장 류양훈▷재산세제과장 이용주▷부가가치세제과장 이호섭▷관세제도과장 이형철▷산업관세과장 노중현▷관세협력과장 윤정인▷물가정책과장 이주현▷미래정책총괄과장 유수영▷복지경제과장 김동곤▷정책조정총괄과장 민상기▷산업경제과장 강기룡▷서비스경제과장 진승하▷국고과장 황순관▷국유재산조정과장 김구년▷출자관리과장 김우중▷재정기획총괄과장 강영규▷재정건전성관리과장 강길성▷재정관리총괄과장 정희갑▷재정성과평가과장 박창환▷타당성심사과장 장정진▷민간투자정책과장 이승욱▷회계결산과장 민철기▷정책총괄과장 선우정택▷재무경영과장 남경철▷인재경영과장 주현준▷국제금융과장 민경설▷국제통화협력과장 이상규▷거시협력과장 임상준▷금융협력총괄과장 강윤진▷국제기구과장 최지영▷녹색기후기획과장 지광철▷통상조정과장 손웅기▷발행관리과장 이대균▷기금사업과장 이인옥
▲농림축산식품부◇국장급 승진▷국방대 파견 김정욱◇국장급 전보▷국가공무원 인재개발원 파견 강형석▷국립외교원 파견 이상만▷대변인 이주명▷가축질병수습본부 상황실 지원근무 민연태▷농림축산검역본부 영남지역본부장 김정희◇과장급 신규임용▷장관 정책보좌관 이종국◇과장급 전보▷창조농식품정책과장 박순연▷농업금융정책과장 최봉순
▲문화체육관광부◇과장급 승진▷국립중앙도서관 국가서지과장 하부용▷국립어린이청소년도서관 정보서비스과장 박일심
▲보건복지부▷보건산업정책국 해외의료사업지원관 이민원
▲산업통상자원부◇국장급 전보▷자유무역협정정책관 이민철▷경제자유구역기획단장 허남용▷국가공무원인재개발원 교육파견 권오정▷국방대학교 교육파견 최규종▷국립외교원 교육파견 나승식▷지역발전위원회(정책총괄국장) 윤상흠▷코트라 외국인투자지원센터 파견(종합행정지원센터장) 변영만
▲행정자치부◇과장급 전보▷홍보담당관 정종훈▷기획재정담당관 한순기▷자치제도과장 이방무▷지역경제과장 황상규▷지역금융지원과장 조성환▷재정정책과장 조영진▷교부세과장 송경주▷공기업과장 박재용▷지방세운영과장 이화진▷주소정책과장 명창환▷서울청사관리소 시설과장 박형배
▲식품의약품안전처◇과장급 전보▷식품안전정책국 수입식품정책과장 김성곤◇과장급 전출▷외교부 주칭다오대한민국총영사관 영사 이윤동
▲관세청◇과장급 전보▷관세청 비서관 김현석▷〃 운영지원과장 신현은▷인천세관 세관운영과장 최능하▷안양세관장 김성원▷부산세관 심사국장 임쌍구▷김해공항세관장 박종일▷속초세관장 오필석
▲국세청◇부이사관 승진▷국세청 전산운영담당관 김대원〈성실납세지원국장〉▷대전지방국세청 김국현▷광주〃 최재봉▷대구〃 최시헌
▲조달청◇과장 전보▷규제개혁법무담당관 박성익▷쇼핑몰단가계약과장 여인욱◇과장급 신규 임용(일반임기제)▷전자조달국 물품관리과장 박상운◇과장 파견▷관세청(관세국경감시과장) 노배성
▲특허청◇과장급 승진▷특허심판원 심판관 이재석 여인홍 임해영 이승보
▲공정거래위원회▷상임위원 곽세붕◇일반직 고위 공무원 승진▷국방대 교육 파견 김준하◇국장급 전보▷경쟁정책국장 박재규◇과장급 전보▷운영지원과장 최영근▷시장구조개선과장 이동원▷카르텔총괄과장 최무진▷기업거래정책과장 송정원▷서울지방공정거래사무소 경쟁과장 박기흥
▲금융위원회▷금융정보분석원장 정완규