[Why] '트럼프 미국'의 혼란, 마음 열고 지켜볼 수밖에…

[한대수의 사는 게 제기랄]





아휴! 시끄럽다, 시끄럽다! 이제 한 달도 안 된 도널드 트럼프(이 이름을 너무 자주 써야 해서 DT라고 줄여 쓰겠다) 대통령 때문에, 전 미국이 난장판이다. 물론 DT가 너무 일을 빨리 수행하려 하는 것도 문제지만, 반대파들이 새 대통령의 정책이 실행되기도 전에 온갖 데모로 나라를 마비시키려고 한다. 미디어는 왜 그렇게도 DT를 혐오하는지 모르겠다. 뉴욕타임스를 포함한 80%의 언론 매체가 DT를 정면 공격한다. DT는 "너희들은 가짜 뉴스야. 상대 안 해" 하면서 자신의 트위터를 이용하거나 몇 안 되는 매체와만 인터뷰한다. 완전히 공개된 전쟁이다. DT의 정책도 파격적이지만, 이렇게 숫자가 많은 소셜 미디어와 케이블 TV의 시시콜콜한 보도 역시 파격적이다. 과연 이러한 혼돈 속에서 나라를 이끌어갈 수 있을지 의문이다. 하지만 DT는 자신의 내각을 막강한 인물들로 가득 채웠다. 나의 주관적인 관념으로 DT 정권의 총대를 멜 삼총사를 뽑아 봤다.





이미지 크게보기 뉴욕 출신의 도널드 트럼프가 대통령이 되면서 뉴욕은 문화·예술과 금융뿐 아니라 정치의 중심이 되었다. 그래서 맨해튼 겨울밤은 더욱더 빛난다. / 한대수

렉스 틸러슨 국무장관. 세계 최대 기업체인 엑손모빌의 CEO로서, 엄청난 영향력을 발휘할 것이다. 러시아, 사우디아라비아, 아랍에미리트 대통령과 존칭을 쓰지 않고 이름을 부를 정도로 전 세계 리더들과 가깝게 교류해왔다. 글로벌 비즈니스의 거물이다.



제임스 "매드독(Mad Dog)" 매티스 국방장관. 미국 해병대 4성 장군이며 나토의 전략사령관을 지냈다. 두말할 것도 없이 '미친개'라는 별명이 모든 것을 말해준다. 한 번 물면 상대방이 쓰러질 때까지 물고 있다는 뜻이다. DT가 국민에게 가장 우선적으로 한 약속이 '지구상에서 ISIS를 박멸하겠다'는 것이었다. 매티스야말로 ISIS 박멸에 가장 적절한 장군이다. 책을 7000권이나 읽은, 지적이면서도 무자비한 용사다. 한평생 결혼 한 번 안 한 66세 총각이다. 과거 별명은 'Warrior Monk(수도하는 전사)'로, 부하들이 지어준 것이다. 조용하고 냉정하고 무시무시한 해병대 장군이다.



재러드 쿠슈너 백악관 선임고문. 아무도 예상 못 했던 깜짝 임명이었다. 자기 딸 이방카의 남편이어서 반족벌주의법 위반이라며 반대파들이 아우성쳤지만, DT는 그냥 밀어붙였다. 하버드와 뉴욕대 로스쿨 출신이다. 자신의 부동산 회사인 쿠슈너 컴퍼니와 옵서버 미디어의 CEO이면서, 맨해튼 5번가 666번지의 주인이다. 이 건물은 세계에서 가장 비싼 빌딩으로, 뉴욕 현대미술관 맞은편에 우뚝 서 있다. 순수 유대인이며 비즈니스 천재로 알려져 있다. DT가 온갖 장애물을 뛰어넘어 대통령이 되는 데 절대적인 역할을 했다. 겨우 36세의 핸섬한 재벌이며, DT의 귀를 독점하고 있다. 사람들은 이렇게 농담한다. "재러드는 이방카보다 장인을 더 사랑해."



여러분, 이렇게 혼돈스러운 세상 속에서 과연 DT가 4년을 이겨낼 수 있을지 의문입니다. 하지만 DT도 보통 사람이 아닙니다. 항상 반대파와 싸우면서 불가능을 가능케 한 파격적 비즈니스맨이었습니다. 우리는 마음을 열고 지켜보는 수밖에 없습니다. "우리가 듣는 모든 것은 사실이 아니라 의견이고 우리가 보는 모든 것은 진실이 아니라 관점이다(Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth)."―서기 161년 로마 황제 마르쿠스 아우렐리우스.