윤종신의 미스틱, '리슨' 5번째 곡 발표..진짜 음악으로 '열일 중'

[OSEN=박소영 기자] '리슨의 음악은 ing'

'저스트 오디오(Just Audio)'를 모토로 '듣는 음악'으로 승부하는 미스틱엔터테인먼트(이하 미스틱)의 음악 플랫폼 'LISTEN(리슨)'의 다섯 번째 곡이 12일 0시 공개된다. 이번 주자는 미스틱의 감각적인 싱어송라이터 PERC%NT(퍼센트)로, 리슨을 통해 자작곡 'Snowball(스노우볼)'을 발표한다.



'스노우볼'은 신스 사운드와 세련된 멜로디가 돋보이는 알앤비 장르로, 높은 언덕 위에서 작은 눈 뭉치를 굴리면 점점 커지는 것처럼, 연애를 할 때 누군가를 좋아하는 마음이 시간이 지날수록 걷잡을 수 없이 커진다는 달달한 가사가 마음을 설레게 한다.



지난 1월에 발표한 리슨의 세 번째 곡 'Weekend(위캔드)'로 감각적인 음악적 재능을 보여준 PERC%NT는 이번 '스노우볼'에서도 신인답지 않은 완성도 높은 음악으로 리스너들의 귀를 사로잡을 것이며, 특히 보컬, 랩에서 느껴지는 퍼센트의 매력적인 음색은 그의 다음 자작곡을 더욱 기대케 한다.



부끄러움을 타는 평소 모습과는 달리 무대에서는 완전히 달라지는 상반된 두 매력을 분할하면서도 완결된 하나의 기호 '%'로 담은 'PERC%NT'는 앞으로 리스너들을 100% 만족시켜줄 탄탄한 사운드 기반의 다양한 음악을 선보일 예정이다.





미스틱의 리슨은 하림 'Rainbow Bird'를 시작으로 장수빈 '왠지 모르게', PERC%NT 'Weekend', 퓨어킴 'How Are You, The Love of My Life' 등 완성형 뮤지션과 실력파 신인들의 좋은 음악을 발표하며 리스너들의 주목을 받고 있다. 화려하지는 않지만, 양질의 '듣는 음악'을 차근 차근 만들어갈 리슨은 앞으로도 계속된다.



한편 리슨의 다섯 번째 곡 PERC%NT의 '스노우볼'은 12일 0시 각 음원 사이트를 통해 공개된다. /comet568@osen.co.kr

[사진] 미스틱 제공