'아이가 여섯' 마돈나 "말라위 쌍둥이자매 입양" 사진 공개

마돈나가 말라위에서 여아 쌍둥이를 입양한 사실을 공식 발표했다.

마돈나와 네 자녀. 출처=마돈나 인스타그램

마돈나는 9일(한국시각) 자신의 인스타그램을 통해 말라위에서 입양한 4세 쌍둥이 자매 에스더, 스텔라와 나란히 손을 잡고 풀밭길을 산책하는 사진을 찍어올렸다.

'말라위에서 쌍둥이 자매를 입양하는 모든 절차가 완료돼 이제 공식 발표를 할 수 있게 됐다. 이 아이들이 우리 가족의 일부가 됐다는 것이 정말 너무나 기쁘다(I can officially confirm I have completed the process of adopting twin sisters from Malawi and am overjoyed that they are now part of our family.)'고 썼다. '이 모든 절차가 완성될 수 있도록 도와주신 말라위의 모든 분들께 감사드린다'는 인사도 빼놓지 않았다. '이동중 아이들의 프라이버시가 보호될 수 있도록 미디어 여러분들의 배려를 부탁드린다'고 덧붙였다.

2006년 '레이징 말라위'라는 자선재단을 세우고 말라위 지원사업에 앞장서온 마돈나는 2006년 데이비드 반다, 2009년 머시 제임스 두 아이를 말라위에서 입양한 바 있다. 자신이 직접 낳은 아이 2명과 입양한 아이 4명을 포함, 마돈나의 자녀는 총 6명으로 늘어나게 됐다. '에스더, 스텔라' 쌍둥이 역시 데이비드 반다와 같은 수도 릴롱궤에서 110㎞ 떨어진 잠비아 국경 인근 음친지에 위치한 보육원 '희망의 집(Home of Hope)' 출신이다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com