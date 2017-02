원더걸스, 10일 고별송 '그려줘' 발표.."고마움 담은 자작곡"

[OSEN=선미경 기자] 걸그룹 원더걸스가 오늘(9일) 고별송 '그려줘'의 커버 이미지를 공개했다.

원더걸스는 지난 2007년 데뷔해 'So Hot' 'Tell me' 'Be My Baby' 'Like This' 등 수많은 히트곡을 탄생시키며, 10년 동안 최고의 걸그룹으로 군림해왔다.

2008년 발매한 'Nobody'는 대한민국에 복고 열풍을 일으키며, 단순한 히트곡의 수준을 넘어선 하나의 문화 트렌드를 만들어내기도 했다.

또한 'I Feel You'를 기점으로 밴드 음악에 도전, 큰 성공을 거두며 음악적 스펙트럼을 넓혔다.

지난해 발표한 'Why So Lonely'는 모든 음원 차트를 휩쓴 건 물론, 가온차트 2016년 3분기 디지털 종합 음원차트 1위에 오르는 등 전국민적인 인기를 누렸다.

게다가 이 곡은 원더걸스가 직접 작사, 작 곡에 참여했다는 점에서 남다른 의미를 가졌다.

이처럼 10년 동안 한결 같이 큰 사랑을 받아온 원더걸스는 오는 10일 고별송 '그려줘'를 발표하고, 팬들에게 작별 인사를 건넨다.

원더걸스는 '그려줘'를 통해 긴 시간 함께 성장하고 추억을 공유한 팬들에게 진솔한 마음을 전할 예정이다. /seon@osen.co.kr

[사진]JYP 제공