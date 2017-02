"감출 수 없는 잘생김"…이민호, 팬바보 셀카인사

[스포츠조선닷컴 이지현 기자] 배우 이민호가 태국 팬들에게 감사 인사 셀카를 남겼다.

9일 이민호는 자신의 인스타그램을 통해 "#thanks for everything #see u thailand"라는 글과 함께 셀카를 게재했다. 검정 마스크와 모자를 쓴 이민호는 카리스마 있는 눈빛으로 남성미를 뽐내고 있다.

이민호는 지난 7일 광고 촬영 차 태국을 방문해 이날 귀국했다.

한편 이민호는 최근 종영된 SBS 수목드라마 '푸른 바다의 전설'에서 천재적인 사기꾼 허준재 역을 맡아 열연했다.

