영화같은 삼성전자 광고 영상에 인도 열광…조회수 1억건 돌파 예상

인도 시장 공략을 위해 만든 삼성전자 광고가 인도인의 마음을 제대로 울렸다.



지난해 말 삼성전자 인도법인이 공개한 이 광고는 ‘당신이 어디에 있든지 삼성이 찾아갑니다(We will take care of you wherever you are)’라는 제목의 4분짜리 영상이다.



제일기획 인도법인이 제작했으며, 공개 40일 만에 유튜브에서 조회수 8400만건을 기록했다. 이는 역대 인도 광고 캠페인 사상 최다 조회수다.



광고 영상은 아름다운 인도의 자연 경관과 서정적인 인도 전통 음악, 탄탄한 스토리가 어우러져 한 편의 영화를 보는 듯하다.



광고는 인도 산 속 깊은 곳에 사는 고객으로부터 전화 한 통을 받은 엔지니어가 서비스 승합차를 타고 출동하는 장면으로 시작한다. 서비스 승합차는 무너져내린 거대한 나무, 천진난만한 양떼와 큰 웅덩이가 있는 험난한 비포장길을 위태롭게 달린다. 숨가쁘게 도착한 그를 맞아주는 사람은 장애아 교사. 엔지니어가 TV 수리를 마치자 장애어린이들이 TV 앞으로 모여들고 흘러나오는 노래 소리에 행복한 얼굴로 춤을 추며 광고는 끝난다.



이 광고는 지난해 10월 삼성전자가 인도에서 출시한 ‘찾아가는 고객 서비스’의 가치를 전하기 위해 제작됐다. 서비스 승합차 535대를 통해 인도 전역에서 제품 수리를 해주는 서비스다. 삼성전자는 인도에 서비스 네트워크 3000여 곳을 보유하고 있으나 교통이 불편해 방문하기 어려운 소비자를 위해 이 서비스를 도입했다.



이 광고는 인도 소비자들로부터 폭발적인 반응을 얻고 있다. 현재 일간 조회수 100만건 이상을 기록하고 있어 이달 내로 조회수 1억건 돌파할 전망이다. 유튜브 조회수 1억건이 넘는 광고 캠페인은 전 세계적으로 1년에 3~4편에 불과하다.



인도 소비자들은 광고 영상에 대해 ‘생애 최고의 광고다’, ‘100번 넘게 봤다’, ‘삼성이 마법을 만들었다’ 등 칭찬 댓글을 달고 있다.



지난 달 미국의 유력 광고전문지 애드위크(Adweek)는 이 영상에 대해 ‘삼성의 사랑스러운 광고(The Sweet Samsung Ad)’라고 평가하고 ‘오늘의 광고(Ad of the Day)’로 선정했다.



제일기획 관계자는 “기승전결의 탄탄한 스토리라인과 아름다운 영상과 배경음악 등이 영화에 대한 사랑이 남다른 인도 소비자에게 주효했다”며 “난관 극복, 해피 엔딩, 인간애 등 인도인이 중요하게 여기는 가치를 광고에 적용했다”고 설명했다.