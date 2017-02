[문화 소식] 알렉시예비치·르 클레지오·위화 참석… 2017서울국제문학포럼, 5월 23~25일 외

알렉시예비치·르 클레지오·위화 참석… 2017서울국제문학포럼, 5월 23~25일



대산문화재단·한국문화예술위원회 주최 '2017 서울국제문학포럼'이 5월 23~25일 서울 종로1가 교보빌딩에서 열린다. '새로운 환경 속의 문학과 독자'를 대주제로 한 이번 포럼엔 김우창·유종호·현기영·은희경·김혜순 등 한국 문학을 대표하는 문인 35명과 노벨문학상 수상자 스베틀라나 알렉시예비치(우크라이나), 르 클레지오(프랑스)와 더불어 쿠바 시인 오마르 페레즈, 중국 3세대 문학을 대표하는 소설가 위화, 독일에서 가장 주목받는 추리소설가 얀 코스틴 바그너, 소설 '종군위안부'로 주목받은 한국계 미국 작가 노라 옥자 켈러 등 15명의 해외 작가가 참석한다. 기조 강연과 토론 이후엔 문학의 밤 행사와 만찬도 열린다. 참가비 무료. (02)721-3203





'밥상지교'展, iF 디자인 어워드 수상



국립민속박물관(관장 천진기)의 '밥상지교' 특별전(2015년 12월~2016년 3 월) 전시디자인이 7일 독일 2017 iF 디자인 어워드 실내건축 부문에서 수상했다. iF 디자인 어워드는 IDEA, 레드닷과 함께 세계 3대 디자인 어워드로 꼽힌다. '밥상지교'는 전시 공간을 대형 식료품 매장처럼 꾸며 쇼핑하듯 관람하도록 구성했다. 2015년 한·일 국교 정상화 50주년을 맞아 지난 1세기 양국의 음식문화 교류와 변화상을 조명한 전시다.