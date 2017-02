오승환, MLB 불펜 Top 10… 끝판왕 클라스는 계속된다

한국과 일본 프로야구 최고의 마무리 투수였던 오승환(35). 메이저리그에서는 몇 등일까? 메이저리그 공식 웹사이트(www.mlb.com)에서는 오승환을 전체 불펜 투수 중 9위로 평가했다.





메이저리그 불펜 투수 TOP 10에 오승환이 이름을 올렸다./MLB.com



5일(현지 시간) MLB.com 소속 칼럼리스트 마이크 페트리엘로는 ‘2017’s Top 10 Relief Pitchers Right Now’라는 제목의 칼럼을 게재했다. MLB.com 은 각 포지션별 Top 10 명단을 시리즈 형식으로 발표하고 있다.



페트리엘로는 세인트루이스 카디널스의 ‘Final Boss’ 오승환을 9위에 올렸다. 페트리엘로는 오승환의 미국 첫 시즌을 ‘엄청난 성공(smashing success)’이라고 평가했다.



특히 오승환은 ‘타자가 투구를 치는 확률(contact on pitches)’이 가장 낮은 아롤디스 채프먼(시카고 컵스)에 바로 뒤이은 2위를 기록했으며, 피안타율이 0.167에 그친 슬라이더가 리그 최고 수준이었다고 했다.



페트리엘로는 오는 7월에 만 35세가 되는 오승환이 앞으로 이 리스트에 많이 오르진 못하겠지만 그래도 ‘매우 훌륭하다(so, so good)’고 평가했다.



오승환과 함께 이 리스트에 이름을 올린 선수들의 성적도 화려하다. 지난해 클리블랜드 인디언스와 시카고 컵스를 각각 월드시리즈로 이끈 앤드류 밀러와 채프먼이 1위와 3위를 차지했다. 지난해 47세이브를 기록, 시즌 후 5년 8000만달러짜리 초대형 계약을 따낸 켄리 잰슨(LA다저스)가 밀러와 채프먼 사이에 이름을 올렸다.



‘0점대 방어율’ 잭 브리튼(볼티모어 오리올스)이 4위, ‘203㎝ 거인’ 델린 베탄시스(뉴욕 양키스)가 5위, 앤드류 밀러의 뒤를 책임진 코디 앨런(클리블 랜드 인디언스)이 6위를 차지했다.



2016년 잠시 흔들렸던 ‘MLB의 오승환’ 크레이그 킴브럴(보스턴 레드삭스)이 7위로 예상보다 높은 순위를 받았고, ‘100마일 투수’ 캘빈 에레라(캔자스시티 로열스)가 그 다음 순위에 올랐으며, 오승환과 마찬가지로 데뷔 시즌에 주전 마무리를 꿰찬 에드윈 디아즈(시애틀 매리너스)가 리스트의 마지막 자리를 차지했다.