'오죽하면 5년째 임신중?' 육아휴직 못쓰는 여성의 이야기

미국 국립 여성 가족 파트너십(the National Partnership for Women & Families)에서 ‘육아 휴직’을 주제로 제작한 영상이 화제라고, 데일리메일이 5일(현지 시간) 전했다.





미국 국립 여성 가족 파트너십은 지난 1일(현지 시간) ‘기나긴 5년(A Long Five Years)’이라는 제목의 영상을 유튜브 사이트에 공개했다. 이 영상은 유급 육아휴직이 보장되지 않은 미국의 현실을 꼬집고, 출산과 양육비용에 대한 부담을 개선하기 위한 공익광고다.





미국 국립 여성가족 파트너십에서 ‘육아 휴직'을 주제로 제작한 영상의 한 장면./유튜브 캡처



영상은 미국 덴버의 작은 법률회사에서 보조원으로서 일하는 ‘로렌’이란 여성의 사연을 담았다. 그녀가 다니는 회사엔 유급 유아휴직 제도가 없다. 그래서 그녀는 배 속의 아이가 ‘여섯 살’이 될 때까지 출산을 미루고(?) 임신한 채 계속 직장을 나갔다.



거대한 배를 움켜잡은 그녀의 모습은 누가 봐도 일상생활이 버거워 보인다. 바닥에 떨어진 물건을 줍거나, 계단에 오를 때 심지어 사무실 책상에 앉아 있을 때도 힘겨워 보인다. 커다랗게 부풀어 오른 배 때문에 엘리베이터에 타는 것조차 고통으로 표현됐다. 이런 장면들은 하루하루가 고난의 연속이더라도 아이를 위해서라면 직장을 떠날 수 없는 현실을 극적으로 보여준다.





공익 광고 속 여성은 양육비용을 벌기 위해서 5년간 출산을 미뤘다./유튜브 캡처



영상에서는 “남편과 함께 유급 육아 휴직을 주는 곳으로 이사 고려 중”이라는 그녀의 생각이 내레이션으로 흐른다. 하지만 그녀는 2012년부터 지금까지 임신한 상태이기에 다른 곳으로 움직일 수 없는 상태라는 점도 함께 강조한다.





공익광고 속 주인공 로렌은 260주 동안 자란 배 속에서 아이 때문에 힘겹게 직장 생활을 하고 있다./유튜브 캡처



영상 말미에는 기나긴 하루를 마치고 주차장으로 힘겹게 걸어가는 로렌의 뒷모습이 나온다. 그리고 그 위로 흐르는 자막에는….



“직장인 86%가 유급 육아휴직 제도가 없는 곳에서 일하고 있습니다. 우린 바꿀 수 있습니다.(86% of us have jobs that do not provide paid family leave. We can change this.)”





고단한 하루를 보내고 퇴근하는 공익광고 속 임산부의 뒷모습을 담은 장면./유튜브 캡처



한편 이 공익 광고를 본 네티즌은 “그럼 출산하지 않기로 한 여성도 같은 수준의 혜택이 필요한 것 아닌가” “육아 휴직을 간 동료 직원을 대신해서 일하는 것도 지친다” “정부가 국민이 행복한 삶을 보장하지 않는 나라에는 살고 싶지 않다” “부모가 아이를 양육할 수 없는 상황이라면 출산을 미루면 되는 것 아닌가” 등 다양한 의견을 내놓았다.