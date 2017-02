[금주의 공연, 이유 있는 선택] 뮤지컬 '영웅' 외

◇뮤지컬-영웅



안중근 의사의 마지막 1년을 그린 창작 작품. 2009년 초연 이후 9년째 무대에 올리면서 한층 정교해지고 있다. 주연 연기뿐 아니라 역동적 군무를 활용한 추격 장면, 하얼빈으로 향하는 기차를 표현한 무대 미술 등도 돋보인다. 26일까지 세종문화회관 대극장. (02)2250-5941



WHY? 영웅이 필요한 시대. 절로 마음이 숙연해진다.



기자가 봤더니 ★★★★☆





◇뮤지컬―어쩌면 해피엔딩



사람을 돕는 로봇인 헬퍼봇 올리버와 클레어가 클레어의 평생 소원인 반딧불을 보기 위해 제주도로 떠나면서 알게 되는 사랑 이야기. 3월 5일까지 DCF 대명문화공장. (02)766-7667



WHY? 지극히 인간적이고 아날로그 감성. 영화 '라라랜드'와 '이터널 선샤인'이 조금씩 겹쳐진다.



기자가 봤더니 ★★★★





◇클래식―쾰른 필하모닉



190년 역사를 이어 온 쾰른 필이 프랑스 출신 음악감독 프랑수아 그자비에 로트(46)와 두 번째 내한공연을 갖는다. 베토벤 바이올린 협주곡(협연 빌데 프랑)과 브람스 교향곡 2번 등 연주. 10일 오후 8시 예술의전당 콘서트홀, (02)599-5743



WHY? 말러, 슈트라우스 그리고 브람스를 초연한 독일 중견 악단의 대표주자.



기대치 ★★★★





◇클래식―사라스테의 베토벤 교향곡 제4번