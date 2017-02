자이언티, 美애플뮤직 '이 주의 노래' 선정

[스포츠조선닷컴 김영록 기자]자이언티가 아시아를 넘어 미국에서도 폭발적 관심을 받고 있다.

5일 오전 10시, 자이언티의 새로운 앨범 'OO'의 수록곡 'Complex'는 미국 애플 뮤직 'Best of the Week'에 선정됐다.

애플 뮤직의 'Best of the Week'는 매주 전세계 모든 음악을 대상으로 새로운 인기 곡들을 엄선해 발표하고 있다.

자이언티가 별다른 해외 프로모션 없이 주요 글로벌 음악 차트서 호성적을 거두고 있는 배경에는 YG엔터테인먼트의 미디어 인프라를 비롯해 'Complex'의 피처링을 맡은 빅뱅 지드래곤의 영향력이 작용한 것으로 판단된다.

또한, 'Complex'는 사람이면 누구나 가지고 있는 컴플렉스에 대해 자신의 솔직한 마음을 위트 있게 표현한 곡으로 많은 이들의 공감을 이끌어내기에 충분하다.

자이언티는 최근 새 앨범 'OO' 공개 직후 국내 8개 주요 음원 사이트 실시간, 일간 차트 '올킬'을 기록하며 성공적인 컴백을 알렸다. 뿐만 아니라 해외 아이튠즈 4개국, 중국 최대 음원사이트 '큐큐뮤직'과 '쿠거우뮤직'에서 정상을 차지하며 국내 외 팬들의 뜨거운 관심을 입증했다.

lunarfly@sportschosun.com