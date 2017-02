[여성조선] 행복지수 1위 덴마크식 ‘휘게 라이프’

Here And Now

행복에 대한 생각은 사람마다 다르다. 에밀·서유민 씨 부부가 생각하는 행복은 다른 사람과 비교하는 것이 아닌, 지금 내가 가진 것을 소중하게 여기고 귀하게 여길 줄 아는 마음이다. 그게 휘게이기도 하단다. 항상 함께하는 사람과 행복을 보는 시각이 같은 것도 중요하겠다고 덧붙인다.

“우리는 스테이블(Stable)한 행복을 생각해요. 1년에 한 번 고향에 갈 수 있으면, 시간을 같이 보낼 수 있다면, 유민은 축구할 수 있으면, 저는 책을 읽을 수 있으면 행복해요. 우린 둘 다 기독교 사람들이니까, 교회에 갈 수 있으면 행복해요.”

에밀 씨는 평소 일상의 소소함 중에도 행복을 느낄 수 있는 요소는 얼마든지 많다고 말했다. ‘내가 무엇을 하면 행복하겠다’는 조건부의 행복만 쫓는다면 절대 행복한 사람이 될 수 없다. ‘지금은 힘들지만 꾹 참고, 나중에 행복한 시간을 보내야지’처럼 어리석은 생각도 없다. 지금이 없으면 미래도 없기 때문이다.

“누구처럼 되고 싶다는 말 많이 하잖아요. 상대적으로 비교하면 행복할 수 없어요. 덴마크 사람들은 누구처럼 하고 싶다, 그런 말은 안 하는 것 같아요. 자기에게 주어진 삶에 만족해요. 행복은 쟁취하거나 얻을 수 있는 차원의 것이 아니잖아요. 어느 순간 와 있는 거죠. 나에게 있는 것들을 귀하게 여길 수 있는 사람이 행복도 누릴 수 있는 것 같아요.”

행복을 찾는 사람들을 위해서 유민 씨는 한국식 휘게 실천법이 뭘까 생각해봤다고 한다.

“군고구마나 붕어빵을 먹으면서 서로 웃음 넘치는 대화를 할 수 있다면 휘게예요. 길거리에서 어묵 국물을 나눠 마시는 것도 휘게예요. 강가에서 아늑하게 릴랙스한 상태로 휴식을 취할 수 있는 것, 그것도 휘게예요.”

결국 휘게의 기본은 옆에 있는 사람을 존중하고 소중하게 생각하는 마음이라고 했다. 그 사람이 이해할 수 있는 방식으로 표현하면 뭘 해도 행복할 수 있다면서, 그것이 휘게의 본질인 것 같단다.

“같이 함께 뭔가를 하는 것, 즐겁게 하는 것, 기분이 좋아지는 것, 이게 휘게예요. 행복해지고 싶다면, 함께 있으면서도 텔레비전을 보면서 대화를 단절하는 것이나 각자 스마트폰을 들여다보며 게임을 하는 것을 멈추는 일이 필요할 것 같아요.”