박명수, 유명 DJ 음원 불법 사용 논란에 입장 밝혀… "더 좋은 set으로 보답하겠습니다"

개그맨 겸 DJ인 박명수가 유명 DJ로부터 ‘음원을 무단으로 사용했다’는 의혹에 휩싸여 논란이 일고 있다.



17일 유명 네덜란드 DJ 하드웰은 자신의 페이스북을 통해 “하드웰 온에어를 클럽에서 틀었을 때(When the DJ's play Hardwell On Air in the club)”란 글을 게시했다.



해당 글엔 14일 박명수가 한 클럽에서 진행된 공연에서 ‘하드웰 온에어’ 중 일부를 공연하는 동영상이 첨부됐다.



하드웰은 “박명수가 자신의 ‘하드웰 온에어’ 중 쥬웰즈 앤 스팟스의 ‘Grand Opera’ 음원을 불법적으로 다운로드해서 재편집해 틀었다”라고 주장했다.



논란이 커지자 박명수는 자신의 인스타그램 계정을 통해 논란에 대한 입장을 밝혔다.





/박명수 인스타그램 캡쳐



박명수는 “순간적으로 선곡을 하다보니 실수가 있었다”면서 “앞으로 좀더 선곡에 신경쓰겠다”, “더 좋은 set으로 보답하겠습니다”라고 덧붙였다.