유성은, '주크버스' 합류..탁재훈X딘딘과 호흡

[OSEN=박현민 기자] 매력적인 보이스와 뛰어난 가창력의 소유자 가수 유성은이 드라마·예능 채널 스카이드라마(skyDrama)의 음악 예능 프로그램 ‘주크버스’에 합류하여 노래 퀄리티에 품격을 더한다.

스카이드라마는 "오는 29일 방송되는 ‘주크버스’ 3회부터 유성은이 주크걸로 합류한다"고 밝혔다. ‘주크버스’는 스카이드라마 채널을 통해 매우 일요일 밤 11시 방송되는 중.

유성은은 3회부터 ‘주크버스’에 고정출연 하며 MC 탁재훈과 딘딘을 도와 출연 게스트들의 노래 퀄리티를 한층 높여주는 역할을 할 예정.

앞서 유성은은 ‘주크버스’ 파일럿 중 하나인 크리스마스특집편에 게스트로 출연하여 뛰어난 가창력을 선보인 바 있다.

당시 유성은은 머라이어 캐리의 ‘Santa Claus Is Comin` To Town’을 비롯해 아델의 ‘Rolling In The Deep’, 백지영의 ‘잊지 말아요’, 이은하의 ‘미소를 띄우며 나를 보낸 그 모습처럼’, 심수봉의 ‘백만송이 장미’ 등을 열창하였으며, 이 클립영상은 조회수가 3만건을 넘는 등 높은 인기를 끌었다.

유성은의 주크걸 합류는 시청자들에게 확실한 인상을 심어준 영향이 크다. 자동차라는 녹록치 않은 환경 속에서도 유성은이 자신만의 매력적인 보이스와 폭발적인 가창력으로 탁재훈, 딘딘을 포함한 모든 게스트들이 감탄사를 연발하게 만들었기 때문이다.

유성은은 이미 녹화를 마쳤으며 기대했던 것 이상의 활 약으로 ‘주크버스’의 노래 퀄리티가 한층 높아졌다고 제작진은 밝혔다.

한편, 유성은은 Mnet '보이스코리아'에서 준우승을 하며 화려하게 데뷔한 실력파 가수로 'Be OK', '마리화나' 등을 비롯해 각종 드라마의 OST를 불러 활발하게 활동하고 있다.

