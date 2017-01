수지, 선공개곡 '행복한 척' 먼저 만난다…16일, 팬들과 소통

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]수지가 선공개곡 '행복한 척'을 발표를 앞두고 팬들을 먼저 만난다.

오는 24일 0시 첫 솔로 미니앨범 'Yes? No?'를 발표하는데 앞서 17일 0시 '행복한 척'을 선공개하는 수지는 16일 오후 11시 30분부터 약 30분 동안 멜론 '멜론 Live ONE'을 진행한다.

수지는 이날 진행되는 '멜론 Live ONE'을 통해 선공개곡 '행복한 척'은 물론 수록곡 '취향 (Les Preferences)'도 최초 공개한다. 또 팬들과 실시간으로 소통을 진행하며 솔로 데뷔에 대한 기대감을 높일 예정이다.

'행복한 척'은 걱정과 외로움, 불행을 안고 살아가지만 겉으로는 '행복한 척' 살아가는 사람들의 쓸쓸함을 노래한 곡이다.

타인의 시선을 의식해 용기 없이 행복한 사람으로 보이고 싶어하는 사람들의 허무함을 담은 가사와 수지의 목소리가 신스, 건반 악기와 어우러진 R&B, Urban 장르 곡이다.

수록곡 '취향 (Les Preferences)' 은 윤상이 속한 '1Piece' 팀이 작곡하고 수지 본인이 작사해 관심을 모으고 있는 노래다.

이번 수지의 '멜론 Live ONE'은 멜론, 멜론 아지톡, 다음, 카카오TV를 통해 인터넷으로 생중계될 예정이다.

한편 수지는 '멜론 Live ONE' 방송 직후인 17일 0시 솔로 데뷔 미니앨범 'Yes? No?' 선공개곡 '행복한 척'을 발표한다.

