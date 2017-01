반기문 턱받이·사드배치 논란에, 손석희 "반기문 절반만 해도 성공… 요리조리 잘피해 기름장어" 지적

/정청래 SNS 캡처



반기문 전 유엔 사무총장의 그간 모습들이 밝혀지면서 반기문 문제점에 대해 언급했던 손석희의 발언이 다시 화제다.



지난해 5월 방송된 'JTBC 뉴스룸' 앵커브리핑에서 손석희는 "아무리 까다로운 질문에도 요리조리 잘 빠져나간다 해서 기자들이 붙여줬다는 말도 있고 본인 스스로도 '외교관은 기름 바른 장어'라고 했다니 자칭이든 타칭이든 기름장어는 그를 상징하는 말이 됐다"며 반 전 총장의 별명인 '기름장어'에 대해서 말했다.



이어 "그래서 일까? 색깔이 다른 3명의 대통령을 잇달아 거치며 외교관으로서 오를 수 있는 모든 관직을 두루 섭렵한 뒤 지금은 최정상에 서 있다"고 반기문을 현 상황에 대해서 전했다.



또한 "최근 한 외신이 '역대 최악의 총장'이라며 반 총장의 업무 능력을 혹평했지만 우리 외교부 내에선 그의 이런 탁월한 처세술이 되레 귀감이 되는 모양이다"며 "'반반(潘半)' '반기문의 절반만 해도 성공한다'며 외교관 후배들 사이에 회자되곤 했다. 이에 외국 언론들은 반 총장에게 'Nowhere Man' 어디에도 없는 사람이란 별명을 붙여줬다"며 뼈있는 지적을 서슴없이 했다.



지난해 12월 21일 'JTBC 뉴스룸'앵커브리핑에서 손석희 또다시 반 전 총장의 대선 출마 선언에 대해서 "한 때는 대통령과의 친분을 과시하는 가 싶더니 이제는 그 정부가 국민을 배신했다고 비난한 사람. 그도 오늘 대선출마 의지를 밝혔다. 고뇌하던 햄릿들의 방황은 이제 모두 끝이 난 것인가"라며 ""학자들은 말한다. 햄릿의 그 유명한 대사 To be or not to be 는 사느냐 죽느냐의 한번으로 끝나면 그만인 선택이 아니라. '이대로냐 아니냐' 즉 지금의 이 현실을 받아들일 것인가. 아니면 그것을 넘어설 것인가. 삶의 근원적 변화를 뜻한다는 것이다"라고 자신의 생각을 밝히며 반 전 총장의 대선출마에 대해서 비난 어린 목소리를 냈다.



특히 손석희는"전대미문의 국정농단 사건을 겪어내고 버텨낸 이 땅의 시민들이 바라보는 지향점은 적어도 그런 정치공학을 넘어서는 더 먼 곳을 향하고 있다는 것. 그 지향점에는 우리가 구성해온 국가와 시민사회가 '이대로냐 아니냐' 라는 보다 근원적 고민이 자리 잡고 있다는 것. 그래서 다시 읽어보는 햄릿의 한 구절. To be or not to be"라는 의미심장한 질문을 던져 우리 사회가 원하는 것이 정권교체라는 것을 암시했다.



한편 반 전총장은 '반기문 턱받이' 사진이 화제가 되면서 웃음거리가 되고 있다.



해당 사진에는 지 난 15일 충북 음성 사회복지시설 '꽃동네'을 방문한 반 전 총장이 거동이 불편한 할머니에게 죽을 떠 먹이는 모습이 찍혔다. 문제는 할머니를 위해 준비된 것으로 추측되는 턱받이를 반 전 총장이 하고 있다는 점이었다.



이에 대해 더불어 민주당 정청래 전 의원은 자신의 SNS을 통해 "반질 반질 반기문의 반짝쇼 가는 곳마다 폭소대잔치군요"라며 비난했다.