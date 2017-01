복싱 vs UFC, 神들이 붙는다

복싱은퇴 '무패 전설' 메이웨더

그간 계속 약올리며 도발했던 UFC 맥그리거 도전 받아들여

세기의 대결=돈잔치 벌어질 듯





"그를 쓰러뜨리는 데 30초면 충분하다."



지난 2015년 5월, UFC(종합격투기)의 떠오르는 스타 코너 맥그리거(아일랜드·29)는 큰소리를 쳤다. 당시 그의 말은 그저 허세로만 받아들여졌다. 맥그리거가 지목한 상대는 다름 아닌 '복싱의 아이콘' 플로이드 메이웨더(미국·40)였기 때문이다. 맥그리거가 이 말을 내뱉기 직전 메이웨더는 WBC(세계복싱평의회)·WBA(세계복싱협회)·WBO(세계복싱기구) 웰터급(66.68㎏ 이하) 통합 타이틀전에서 '8체급 석권의 전설' 매니 파퀴아오(필리핀)를 꺾고 48전 전승(26KO)을 기록한 상태였다.





이미지 크게보기 그동안 끊임없이 입으로 싸웠던 둘 중 누구의 주먹이 더 셀까. 49전 전승의‘복싱 레전드’플로이드 메이웨더(왼쪽 사진)와 UFC에서 사상 최초로 두 체급을 석권한 코너 맥그리거가 맞붙는‘세기의 대결’에 팬들의 관심이 쏠리고 있다. /AP·AFP 연합뉴스

세계의 팬들은 내심 둘의 대결을 기대했지만, 실현되진 않았다. 메이웨더가 2015년 9월 프로 복싱 역대 최다 무패 타이기록(49전 전승)을 세우고 은퇴해 버렸기 때문이다.



이렇게 말로만 끝날 줄 알았던 '세기의 대결'이 급물살을 타게 됐다. 12일 메이웨더가 미국 스포츠 언론 ESPN 인터뷰에서 "이제 그 일(맥그리거와의 대결)을 성사시켜야 할 때"라고 선언한 것이다. 그동안 파퀴아오가 메이웨더와의 재대결을 계속 요구해 왔지만, 메이웨더는 "나를 링으로 부를 만한 선수는 맥그리거뿐"이라고 선을 그었다. 파퀴아오 입장에선 닭 쫓던 개 지붕 쳐다보는 꼴이 된 셈이다.



메이웨더가 '폭탄 발언'을 하기 전, 불을 붙인 건 맥그리거였다. 신예에서 UFC 사상 최초 두 체급(페더급·라이트급) 챔피언으로 성장한 맥그리거가 지난해 크리스마스이브 때 SNS에 자기와 메이웨더가 노려보는 합성 사진을 올려놓고 이런 글을 올린 것이다. "나는 그의 얼굴을 부숴버릴 것이다(I am going to break his face)."





메이웨더가 대결을 선언하자, 맥그리거가 자기 SNS에 올린 그림. 메이웨더는 쓰러져 있고 자신은 챔피언벨트와 함께 두 손을 번쩍 든 모습이다. /맥그리거 인스타그램

더구나 맥그리거는 지난달 미국 캘리포니아주에서 프로 복싱 경기에 출전할 수 있는 라이선스를 취득했다. 메이웨더가 줄곧 "대결을 한다면 복싱으로 맞붙어야 한다"고 주장했는데, 맥그리거가 복싱 자격증을 취득하면서 현실적으로 둘의 대결이 가능해진 것이다.



두 선수의 대결 결과는 쉽게 예측할 수 없지만 하나는 분명하다. 바로 '돈 잔치'가 벌어진다는 것이다. 메이웨더는 맥그리거와의 대결을 선언하며 "나는 비즈니스맨이다. 대전료로 내가 1억달러(약 1180억원)를 보장받고, 맥그리거에겐 1500만달러(약 177억원)에 PPV (유료 시청 서비스) 수익을 나눠주겠다"고 했다. 메이웨더는 또 "맥그리거가 지금까지 UFC에서 번 돈을 다 합쳐봐야 1000만달러 정도 될 것"이라고 조롱 섞인 말을 덧붙였다. 실제 메이웨더는 파퀴아오와의 대결 당시 1억5000만달러(약 1772억원) 대전 료를 받았다. 이 경기에서 435차례 펀치를 뻗은 메이웨더는 펀치 하나당 약 4억원을 챙긴 셈이다.