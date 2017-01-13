[인사] 병무청 외

입력 : 2017.01.13 03:04
▲병무청◇과장급〈승진임용〉▷정보관리과장 안종혁▷사회복무관리과장 서창률▷국방대 교육파견 임태군〈전보〉▷자원관리과장 이기▷병역조사과장 정명근▷서울지방병무청 병역판정관 이우종▷경인지방병무청 병역판정관 조복연▷〃 인천병무지청장 김대년▷통일교육원 교육파견 이익규
▲제주특별자치도◇이사관〈승진〉▷안전관리실장 문원일▷도의회 사무처장 정태근〈전보〉▷제주에너지공사 홍성택◇부이사관〈승진〉▷도시건설국장 고운봉▷보건복지여성국장 양시연▷경제통상산업국장 고상호▷제주시 부시장 직무대리 문경진▷서귀포시 부시장 허법률▷특별자치제도 추진단장 김익수▷민군복합형관광미항 갈등해소지원단장 현수송▷장기교육 강명삼〈전보〉▷제주도관광협회 오무순▷제주발전연구원 김영주▷장기교육 조상범◇서기관〈승진〉▷공보관 현학수▷예산담당관 이영진▷청렴감찰관 김수병▷특별자치법무과장 직무대리 강애란▷평생교육과장 양석하▷평화대외협력과장 직무대리 김남진▷투자유치과장 〃 장재원▷도시건설과장 이양문▷도로관리과장 김창우▷노인장애인복지과장 직무대리 박일홍▷기업통상과장 고봉구▷미래에너지과장 임수길▷공항확충지원과장 직무대리 현경옥▷주민소통팀장 홍순택▷교통관광기획단 교통안전과장 고인자▷민군복합형관광미항 갈등해소추진단 지원팀장 김대근▷골목상권살리기 추진팀장 이동건▷FTA 대응팀장 이지훈▷상하수도본부 상수도부장 직무대리 강용택▷〃 하수도부장 강동헌▷민속자연사박물관장 직무대리 오경찬▷설문대여성문화센터 소장 김명옥▷감사위원회 조사과장 직무대리 양병수▷〃 심의과장 고종석▷의회 사무처 고영철 김영근▷국회 사무처 강한훈▷장기교육 정성호 오성률 강동원▷제주시 강순자〈전보〉▷협치정책기회관 김남선▷안전정책과장 고오봉▷자치행정과장 강문수▷균형발전과장 김선홍▷4·3지원과장 윤승언▷문화정책과장 손영준▷관광정책과장 홍영기▷복지청소년과장 김정주▷전략산업과장 강영돈▷환경정책과장 현성호▷생활환경과장 양한식▷농업기술원 총무과장 현근협▷〃 기술지원조정과장 정대천▷세계유산본부 세계유산문화재부장 김용철▷〃 한라산연구부장 조인숙▷문화예술진흥원장 변영선▷한라도서관장 김동용▷고용센터 소장 허경종▷감사위원회 감사과장 나용해▷의회 사무처 강동우 고순향▷JDC 양성필▷제주컨벤션뷰로 정미숙▷제주여성가족연구원 이경헌▷평생교육진흥원 이상헌▷제주영상위원회 김상운▷장기교육 이영철 김윤자
▲JTBC Plus〈승격〉▷수석부장 성기석 김범수▷부장 최창호 김태균
▲제주특별자치도◇이사관〈승진〉▷안전관리실장 문원일▷도의회 사무처장 정태근〈전보〉▷제주에너지공사 홍성택◇부이사관〈승진〉▷도시건설국장 고운봉▷보건복지여성국장 양시연▷경제통상산업국장 고상호▷제주시 부시장 직무대리 문경진▷서귀포시 부시장 허법률▷특별자치제도 추진단장 김익수▷민군복합형관광미항 갈등해소지원단장 현수송▷장기교육 강명삼〈전보〉▷제주도관광협회 오무순▷제주발전연구원 김영주▷장기교육 조상범◇서기관〈승진〉▷공보관 현학수▷예산담당관 이영진▷청렴감찰관 김수병▷특별자치법무과장 직무대리 강애란▷평생교육과장 양석하▷평화대외협력과장 직무대리 김남진▷투자유치과장 〃 장재원▷도시건설과장 이양문▷도로관리과장 김창우▷노인장애인복지과장 직무대리 박일홍▷기업통상과장 고봉구▷미래에너지과장 임수길▷공항확충지원과장 직무대리 현경옥▷주민소통팀장 홍순택▷교통관광기획단 교통안전과장 고인자▷민군복합형관광미항 갈등해소추진단 지원팀장 김대근▷골목상권살리기 추진팀장 이동건▷FTA 대응팀장 이지훈▷상하수도본부 상수도부장 직무대리 강용택▷〃 하수도부장 강동헌▷민속자연사박물관장 직무대리 오경찬▷설문대여성문화센터 소장 김명옥▷감사위원회 조사과장 직무대리 양병수▷〃 심의과장 고종석▷의회 사무처 고영철 김영근▷국회 사무처 강한훈▷장기교육 정성호 오성률 강동원▷제주시 강순자〈전보〉▷협치정책기회관 김남선▷안전정책과장 고오봉▷자치행정과장 강문수▷균형발전과장 김선홍▷4·3지원과장 윤승언▷문화정책과장 손영준▷관광정책과장 홍영기▷복지청소년과장 김정주▷전략산업과장 강영돈▷환경정책과장 현성호▷생활환경과장 양한식▷농업기술원 총무과장 현근협▷〃 기술지원조정과장 정대천▷세계유산본부 세계유산문화재부장 김용철▷〃 한라산연구부장 조인숙▷문화예술진흥원장 변영선▷한라도서관장 김동용▷고용센터 소장 허경종▷감사위원회 감사과장 나용해▷의회 사무처 강동우 고순향▷JDC 양성필▷제주컨벤션뷰로 정미숙▷제주여성가족연구원 이경헌▷평생교육진흥원 이상헌▷제주영상위원회 김상운▷장기교육 이영철 김윤자
▲JTBC Plus〈승격〉▷수석부장 성기석 김범수▷부장 최창호 김태균