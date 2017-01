준케이, 신곡 ‘NO SHADOW’ 뮤비티저 공개..12일 발표

[OSEN=강서정 기자] 그룹 2PM의 준케이(Jun. K)가 화려한 영상미가 돋보이는 새 앨범 타이틀 곡 ‘NO SHADOW’ 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

준케이는 10일 새 앨범 '77-1X3-00' 타이틀 곡 ‘NO SHADOW’(노 쉐도우) 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다.

티저 영상 속 준케이는는 절제된 퍼포먼스와 함께 체스판 위에서 고뇌하는 듯한 모습을 보이고 있다.

보일 듯 말 듯 한 탄탄한 상반신 근육과 화려한 클럽 속에서 등장하는 준케이의 모습은 ’NO SHADOW’ 에 대한 궁금증을 높이고 있다.

이번 티저 영상을 통해 준케이의 새 앨범 타이틀곡 ‘NO SHADOW’에 대한 기대가 커질 전망이다.

특히 타이틀 곡 ‘NO SHADOW’는 일본에서 먼저 발표된 곡으로 오리콘 데일리 차트 1위에 오르는 등 Jun. K 의 음악적 역량이 과시된 곡이다.

지난해 8월 발표돼 음악성을 인정받은 첫 솔로 앨범에 이어 이번 앨범에서도 준케이는 아티스트로서의 능력을 보여줄 전망이다.

한편 이번 앨범 ‘77-1X3-00’은 지난 4월 선공개된 ‘결혼식’과 ‘NO SHA DOW’를 비롯해 alive pt.2, no goodbye, phone call, mary poppins, good morning, walkin on the moon, just one night, love letter remix 등 총 10곡이 담겼다. /kangsj@osen.co.kr

[사진] JYP엔터테인먼트 제공