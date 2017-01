"이번을 끝으로 군대"..김준수가 꼽은 뮤지컬 인생넘버는?

[OSEN=박현민 기자] 김준수가 뮤지컬 인생넘버로 '드라큘라'의 곡을 꼽았다.

김준수는 9일 포털사이트 네이버를 통해 '씨제스 컬쳐 SHOW 특급 라이브'를 통해 자신의 뮤지컬 인생 넘버를 'Loving You Keeps Me Alive'를 선택해 열창했다.

김준수는 "어떤 곡을 할까 고민이 많았다. 제가 매번 얘기했던, 인생에서 단 한 개의 뮤지컬 밖에 할 수 없다면, 나중에 생각이 바뀔지 모르겠지만, 단 한가지만 할 수 있다면, 드라큘라다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

이어 "'러빙유 킵스미 얼라이브'다. 이번에는 다른곡을 부를 까 했었지만, 아시다시피, 이번 이벤트를 끝으로 군대를 간다. 그 직전이기 때문에 이 노래로 마무리를 짓고 싶었다. 눈물을 흘리며 불렀던 곡이 많았지만, 이 노래만큼, 감정을 무너뜨리는 노래가 없었던 것 같다"고 해당곡을 자신의 인생넘버로 선정한 이유를 설명했다.

김준수는 이날 V라이브를 자신의 인생넘버 'Loving You Keeps Me Alive'의 열창으로 화려하게 마무리했다. 이후 동료들은 김준수의 입대를 아쉬워하며 "무사히, 건강히 군대 잘 다녀와라"는 인사를 건넸다. 이에 김준수는 "돌아오면 멤버들과 함께 갈라쇼를 선보이겠다. 그동안 나가지 말아달라"고 화답했다. / gato@osen.co.kr

[사진] V라이브 캡처.