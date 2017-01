美·日 흥행 기록 쓴 애니메이션, 국내 극장서 한판 승부

[일본 '너의 이름은' vs 미국 '모아나']



너의 이름은, 일본서 1700만 관객

대지진의 상처 치유해주고 사랑에 주저하는 젊은이들 응원



모아나, 매출 4억달러 넘어

깨알 유머·쏙쏙 들어오는 노래… 디즈니의 '여름판 겨울왕국'





일본 애니메이션 '너의 이름은'(감독 신카이 마코토)이 박스오피스 선두를 독주하고 있다. 개봉 뒤 첫 토요일인 지난 7일까지 나흘 동안 1위, 누적관객 85만명. 8일엔 관객 100만명을 훌쩍 넘어섰다. 영화관 통합전산망 집계가 불완전하나 시작된 2004년 이후, 일본 만화영화 최고 흥행작인 '하울의 움직이는 성'(2004)의 기록(261만명)도 금세 갈아치울 기세다. 여기에, 오는 12일에는 디즈니 만화영화 '모아나'가 온다. 아시아 박스오피스를 평정한 일본 작품과 각종 흥행 기록을 갈아 치우며 달려온 미국 작품이 우리 극장에서 맞붙는다.



◇日서 1700만 관객 '너의 이름은'



영화 전반부는 도쿄 소년 '타키'와 산골 소녀 '미츠하'의 몸이 서로 바뀌며 일어나는 유쾌한 소동극. 처음엔 꿈이라 여겼던 두 사람은 점점 상대의 일상에 개입하며 서로를 이해하게 된다. 10대들의 연애·성장 판타지 같았던 이야기는 중반 이후 1200년 만에 지구에 온 혜성과 뒤엉키며 예상치 못한 방향으로 소용돌이친다. 지난 8월 일본 개봉 이후 많은 이들이 이 영화에서 일본의 3·11 도호쿠(東北) 대지진 상처를 치유하려는 노력을 읽어냈다. 신카이 감독은 "대지진으로 고통받은 이들에게 위로를, 사랑과 연애에 주저하는 젊은이들에게 응원을 보내고 싶었다"고 했다.





일본 애니메이션 ‘너의 이름은’은 미야자키 하야오 감독을 이을 기대주로 첫 손 꼽히는 신카이 마코토 감독작. 지브리 스튜디오의 안도 마사시가 작화감독으로 참여해 전작들보다 훨씬 세련되고 대중적이다. /메가박스 플러스엠

감독은 엇갈리는 몸짓이나 스쳐가는 지하철 창문처럼 '눈에 보이는 이미지'를 통해 상실감이나 안타까움 같은 눈에 보이지 않는 정서를 시각화한다. 정교하게 세공된 장면마다 관객의 마음을 흔드는 힘이 담겨 있다. 지난 8월 일본 개봉 뒤 관객 1717만, 극장 매출 222억엔(2280억원). 일본 역대 만화영화 흥행 2위, 역대 영화 흥행 4위다. 이후 중국, 홍콩, 태국, 대만에서도 1위였다. 중국에선 개봉 열흘 만에 관객 1700만 명을 넘었다. 12세 이상 관람가.



◇4억달러 매출 美 '모아나'



살아 숨 쉬는 캐릭터, 깨알 같은 유머, 귀에 쏙쏙 들어오는 노래…. 디즈니의 '여름판 겨울왕국'이다. 12일 개봉하는 '모아나'는 산호초 넘어 먼바다를 꿈꾸던 태평양 모투누이 섬 추장의 딸 '모아나'가 바다에 걸린 저주를 풀기 위해 반신(半神) '마우이'와 함께 떠나는 모험 이야기. 부모는 딸이 안전하고 풍족한 고향 섬에서 머물길 바라지만, 모아나는 항해자였던 조상의 길을 따라 당당하게 시련에 맞선다. 바다는 밤과 낮에 각각의 아름다움을 뽐내고, 코코넛 해적 '카카모라'나 괴물 소라게 같은 매력적 캐릭터도 가득하다. 디즈니 첫 흑인 공주 이야기 '공주와 개구리'(2009)를 함께 만든 론 클레멘츠·존 머스커 감독의 공동 연출작. 양념처럼 으레 등장하던 로맨스도 없는데 상영시간 117분이 훌쩍 지난다.





‘여름판 겨울왕국’이라 할 디즈니 애니 ‘모아나’. 태평양 섬 대추장의 딸 모아나는 산호초 넘어 먼 바다로 나아가며 자신만의 이야기를 완성해낸다. /월트디즈니코리아

작년 11월 미국 개봉 땐 '겨울왕국'의 오프닝 기록을 넘어섰고, 3주 연속 미국 박스오피스 1위였다. 전 세계 극장 매출도 4억달러를 넘었다. 어딜 가나 '겨울왕국' 엘사의 "레릿꼬(Let it go)~"가 들렸던 2014년 초처럼, 올겨울엔 어딜 가나 '모아나'의 '하우파릿꼬(How far it goes~)"를 듣게 될지도 모른다. 전체 관람가.